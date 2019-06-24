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Isparta’nın Kültürel Mirası Üniversitemiz Projesiyle Tanıtıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi tarafından Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasının ortaya çıkarılması ve kayıt alınabilmesi amacıyla başlatılan “Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Projesi” (SOKÜM) CNN Türk’te ekranlara gelen “Yeşil Doğa” programında tanıtıldı.Isparta’ya has giysiler ve daha nice sayısız maddi-manevi varlıkların kayıt altına alındığı proje kapsamında oluşturulan listede 122 miras bulunuyor. Güven İslamoğlu, bu mirası en çarpıcı görselleriyle “Yeşil Doğa”da ekrana taşıdı. Programında proje kapsamında kayıt altına alınan ve geleneksel yöntemlerle yaşatılmaya devam edilen mesleklerden biri olan Keçeciliğe geniş yer verildi.Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seda Şimşek Tolacı, SDÜ’nün SOKÜM yapıtlarında geniş bir şekilde yer verilen Yalvaç’taki kadim sanatları ve son ustaları anlattı.SDÜ Isparta’nın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tespiti Projesi Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Genç konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede Isparta’nın değerlerini dünyaya tanıtmak için çaba gösterdiklerini ifade etti. Doç. Dr. Genç şunları söyledi: “Biz ilham veren üniversiteyiz sözünden yola çıkarak Isparta’nın somut olmayan kültürel mirasını belgeleyen proje hazırladık. Isparta’nın güzelliklerini ve değerlerini belgeledik. Kayıt altına aldık. Gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterdik. Bu çabalarımıza bir halka daha eklendi. Yapıtımız CNN TÜRK haber kanalında,” Yeşil Doğa” programında ekrana taşındı. Isparta’nın yanı sıra SDÜ’nün de etkin şekilde tanıtımı sağlandı. Bize bu fırsatı veren SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı başta olmak üzere tüm yönetim birimlerine teşekkür ediyoruz. Yeşil Doğa programı ve belgesel yapımcısı Güven İslamoğlu nezdinde tüm ekip çalışanlarına ve CNN TÜRK ailesine de teşekkür etmeyi bir borç biliyoruz. SDÜ, Isparta’nın kültürel mirasını Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) nezdinde kayıt ettirmek için de bilimsel çalışmalarını sürdürüyor. Saha çalışmalarımız ve kayıtlarımız tüm hızıyla devam edecek. Isparta’ya armağan olsun” dedi.