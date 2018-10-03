Isparta’nın hizmet kölesi olmaya değer

Isparta’nın hizmet kölesi olmaya değer
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Isparta’nın hizmet kölesi olmaya değer

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, Üzüm Pazarı esnafını ziyaret etti. Geçen yıl Kunduracılar Sitesi için uygulanan İndirim Günlerinin, Üzüm Pazarı için de yapılması noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Günaydın, yaşanan ekonomik zorluklara karşın Isparta esnafının fiyatlarını artırmadığını ve direndiğini, halkın büyük hoşgörü sahibi ve kanaatkar olduğunu belirtirken, “İyi ki, Isparta Belediye Başkanıyım, iyi ki Isparta’ya hizmet ediyorum. Isparta’nın hizmet kölesi olmaya değerdir” dedi.

Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde MHP’li belediye meclisi üyeleri ile birlikte Üzüm Pazarı esnafını ziyaret etti. Üzüm Pazarı ziyareti öncesinde 6 Mart ve Kafeler Caddesindeki esnaflarla sohbet eden Başkan Günaydın, esnafın sorunlarını dinledi, son günlerde dövizde yaşanan dalgalanmanın esnafa yansımasını gözlemledi.

Üzüm Pazarındaki esnafla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Yüksek Mimar Yusuf Ziya Günaydın ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“Üzüm pazarı esnafımızla görüştük, son gelişmeleri değerlendirdik. Esnafımız yaşanan ekonomik zorluklara karşın ‘hala fiyatlarımızı artırmadık, biz direniyoruz’ diyorlar. Ispartalı dediğin böyle olacak, gerçekten onur duydum, gurur duydum. Ekonomik durgunluklarını ifade ediyorlar. İstanbul’dan yeni döndüm. Bir baktım ki, İstanbul halkı 5 kuruş artan bir mala 25 kuruş zam koymuş. Şu anda dolarda inişe geçti, buna karşın niye fiyatlarınızı indirmiyorsunuz. Bizim Isparta esnafımız ise zam uygulamadı, böyle bir anda direnç gösteriyorlar. Bu nerede oluyor Üzüm Pazarımızda. Arkadaşlarımız bir araya gelecek ve bir karar verecekler. Üzüm Pazarında indirimli satış günleri düzenleyeceğiz. İşte böyle anlarda buna dikkat etmemiz, ayağa kalkmamız lazım. ABD’nin doları oynatmasıyla esir olmamamız lazım. Dünya Türk Milletinden korktuğu gibi hiçbir şeyden korkmuyor. Ancak Türk Milleti dünya beyefendisidir. Haçlı seferleri devam ediyor. Biz bu direnci Ispartalılar olarak karşılayacağız. İstanbul ile Isparta arasında çok büyük fark var. Isparta halkımızda çok büyük hoşgörü, kanaatkarlık var. Isparta güzel insanlar topluluğu. İyi ki, Isparta Belediye Başkanıyım, iyi ki Isparta’ya hizmet ediyorum. Isparta’mızda ne varsa hizmet edilmelidir. Isparta’nın hizmet kölesi olmaya değerdir”

Üzüm Pazarında indirimli satış günleri projesinden dolayı duydukları memnuniyetini ifade eden esnaflar da, “Bizim pazarımızda farklı meslek dalları var. Bir önceki uygulamada Kunduracılar Sitesinde aynı meslek dalında çok başarılı bir uygulama olmuştu. Bizim burada farklı meslek dalları olsa da, arkadaşlarımızla bir araya gelerek bunu değerlendirerek, böyle bir şeyin bizim arastamızda da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Esnafımızı düşünerek Sayın Başkanımız böyle bir teklifte bulundu. Allah razı olsun. Bu projeye tüm arkadaşlarımızın olumlu bakacağını düşünüyoruz. Bu ekonomik krizden de etkilenen esnaf arkadaşlarımızın bundan karlı çıkacağı düşüncesindeyiz” dedi.
 
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