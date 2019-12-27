ISPARTA’NIN GURURU OLDU…

KOSGEB 6’ncı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri sahiplerini buldu.

Isparta’da kurulu Gülsha Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Gülşah Gürkan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın elinden ödül aldı.Dün (26.12.2019) KOSGEB 6’ncı KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri nedeniyle Ankara’da KOSGEB Başkanlık Binası’nda bir tören düzenlendi.KOSGEB Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen törende Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile birlikte 7 kategoride birinci olan finalistlere ödüllerini verdi.2 binin üzerinde KOBİ ve girişimci, 7 farklı kategoride birinci olmak için yarıştı. Bu başvurular içerisinden her kategoride ödül alabilecek ilk üç başarılı firma finalist olarak belirlendi. Jüri üyeleri 21 finalistten 7 birinciyi belirledi.Başvuru yapılan yıldan önceki 3 (üç) mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 (elli) olan kadın girişimci olmak.İşletmedeki istihdam sayısı, ihracat yapılması, ihracat yapılan ülke sayısı, teknoloji kullanımı/üretimi ve yenilikçilik, kurumsallaşma, rekabetçilik, verimlilik, gerçekleştirilen projeler, bölgeye/sektöre katkı, çevreye duyarlılık, vb.Isparta’dan yola çıkan ve Isparta’nın bir değeri olan GÜL’e yenilikçi çalışmalarla katma değer katıp GÜL’ü ve Isparta’yı dünyaya tanıtan Gülsha Kozmetik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin sahibi Gülşah Gürkan tüm değerlendirmelerde başarılı olup Kadın Girişimci olarak Türkiye 1.’si oldu.KOSGEB Isparta Müdürlüğü tarafından 3 farklı programda desteklenerek devlet destekleri ile projelerini adım adım gerçekleştiren Gülşah Gürkan kadın girişimciler için Isparta’da ve Türkiye’de bir rol model oldu.Törende 21 finalist arasından sıyrılarak ödül almaya hak kazanan işletmeler şöyle:Taleworlds EntertainmentSENTES-BİR MetalürjiAsis ElektronikEmko ElektronikMerger AyakkabıGülsha KozmetikPergo MedikalHidromekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan ödülünü alan Gülşah Gürkan ve KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir UzkurtGülşah Gürkan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’tan belgesini alırken..KOSGEB Isparta Müdürü Yurdun Yıldırım ve Gülşah Gürkan