“Isparta’nın ekonomik çalışmaları ITSO Ekonomi Kampusu’nda yürüyecek”

“Isparta’nın ekonomik çalışmaları ITSO Ekonomi Kampusu’nda yürüyecek”
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  - “Isparta’nın ekonomik çalışmaları ITSO Ekonomi Kampusu’nda yürüyecek”   
  - ITSO’da Ticaret Borsası ve Eczacılar Odası için tapu töreni   
 
) - Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Ekonomi Kampusu’ndan hizmet binası satın alan Isparta Ticaret Borsası (ITB) Başkanı Adar ile Eczacılar Odası Başkanı Örmeci, kurumlarına ait tapularını ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in elinden aldılar.   
  ITSO’da düzenlenen tapu teslim töreninde ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Yönetim Kurulu Üyeleri, ITB Başkanı Ahmet Adar, Meclis Başkanı Mehmet Ali Doğan ile yönetim kurulu üyeleri, Eczacılar Odası Başkanı Ziya Örmeci ile üyeleri hazır bulundu. ITSO Başkanı Başdeğirmen, Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Kampusu’nun, mevcut birimler ve gelecek olan birimlerle üyelerine en iyi hizmet vermeye özen gösterdiğini söyledi. 

  Başdeğirmen: “Böyle bir binayı Isparta’mıza kazandırdık” 
  Ticaret Borsası ve Eczacılar Odası’na tapularını teslim eden ITSO Başkanı Başdeğirmen törende şöyle konuştu; “Bugün güzel bir gün, birlik beraberliğimizin simgesi olan binamızda hizmet verecek olan Ticaret Borsamız ve Eczacılar Odamıza tapularını devrediyoruz.  İnşaatımızın başlamasından bu yana kendileri ile görüşmeler yaptık.  İstişarelerle buraya kadar geldik, Valilerimizle milletvekillerimizle sizlerle istişare ederek, böyle bir binayı Isparta’mıza kazandırdık. Kardeş kuruluşumuz olan Isparta Ticaret Borsamızın burada olması bizim için önemliydi. Eczacılar Odamız buradan yer satın aldı. Şimdi burada Ticaret Borsamız ve Eczacılar Odamıza tapularını teslim ediyoruz. Burada hizmet vermeleri bizim için mutluluk olacaktır.  Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, TSE, KOSGEB’in İşkur’un SDÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin Kredi Garanti Fonu, Eczacılar Odamızın burada olması üyelerimize hizmet noktasında bizim için çok anlamlı. Biz Isparta’daki ekonomik çalışmaların tamamının buradan yürümesi amacıyla böyle bir projeye imza attık ve başardığımıza inanıyorum.  Ticaret Borsamızla, Ajansımızla ve diğer kurumlarla hep işbirliği içerisindeyiz. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın buraya gelmesinde emeği geçen Valimize, milletvekillerimize, Teknoloji Transfer Ofisi’nin burada olmasını sağlayan SDÜ Rektörümüze,  Ticaret Borsası Başkanımıza, Eczacılar Odası Başkanımıza, İşkur, KOSGEB Müdürlerimize, TSE Başkanına, Kredi Garanti Fonu yetkililerine diğer kurum ve kuruluş temsilcilerine teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.” 

  Adar: “Bu birliktelik Türkiye’ye örnek olsun” 
  ITB Başkanı Adar’da şunları söyledi; Isparta Ticaret Borsası olarak Ekonomi Kampusu’ndan üyelerimize daha iyi hizmet vermek için yerimizi aldık. Bugün de tapumuzu alıyoruz. 1 Ocak 2019 yılından itibaren burada hizmet vermeye başlayacağız. Bu binanın yapılması kolay olmadı, birlik beraberliği simgeleyen büyük bir bina yaptı, ortak noktada anlaşıp böyle bir binayı ilimize kazandırması adına Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Bu Isparta’nın gururu ve onurudur, birlik beraberliğin göstergesidir, Borsa olarak, Ticaret ve Sanayi Odamızla birlikte hareket ediyoruz. Bundan sonra da üyelerimize daha iyi hizmet vermek için buradayız. İnşallah bu binayla birliğimizi ve beraberliğimizi Türkiye’ye göstermiş olacağız. Yönetimim ve meclisim adına tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” 

  Örmeci: Üyelerimize kaliteli ortamda hizmet veriyoruz 
  Eczacılar Odası Başkanı Ziya Örmeci, üyelerine Ekonomi Kampüsü binasında daha kaliteli hizmet verdiklerini söyleyerek şöyle devam etti; “ Ticaret ve Sanayi Odası’nın başlattığı hizmet binasının Isparta’ya büyük bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Biz burada yer almayı çok istemiştik. İstişare ettik ve buradan yer almayı kabul ettik. Sonuçta burada yer aldık ve 3 aydır hizmet ediyoruz. Bugünde tapumuzu alıyoruz. Gerçekten çok güzel bir hizmet, Bu konuda Sayın Başkan Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Bu bina sayesinde üyelerimize kaliteli ve onlara yakışır bir ortamda hizmet vermeye başladık. Hepimize hayırlı olsun.” 
 
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İHA                             
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