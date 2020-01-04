BİR SORU BİR CEVAP

Yatarak dua etmekte bir sakınca var mıdır?



Ayakta, oturarak veya yatarak Allah’ı anmakta, dua edilmesinde bir sakınca yoktur. Kur’an-ı Kerim’de, “Onlar ayakta iken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar”(Âl- i İmrân, 3/191) buyurulmaktadır. Bera b. Âzib(r.a) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber(s.a.s) yatağına uzandığında, sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:

“Allah’ım! Kendimi sana teslim ettim.Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin Kitab’a ve gönderdiğin Peygambere inandım.”(Buharî, Vudú, 75;Müslim,Zikir,56-58)

Aynı sahabî, Resülullah (sas) bana, “Yatağına gireceğin zaman namaz abdesti gibi abdest al, sonra sağ yanın üzerine yat ve bu duayı oku ve bu duanın sözleri yatmadan önceki son sözün olsun.” (Buhârî, Vuda, 75, Müslim, Zikir, 56) buyurduğunu nakletmiştir.



Ayet-i Kerime ve Meali

“Namazı bitirince de ayakta iken, Otururken ve yatarken Allah’ı anın.” (Nisa, 4/ 103)



Hadis-i Şerif ve Manası

Aişe’den (r.a.) rivayet edildiğine göre Hz. Peygamber (s.a.) şöyle buyurmuştur: “Biriniz yemek yerken besmele çeksin. Şayet yemeğe başlarken besmele çekmeyi unutursa, hatırladığı anda “baştan sona bismillah’ desin.” (Ebû Dâvud, Etime 15; Tirmizi, Etime 47)



Dua

“Allah’ım! Günahlarımın küçüğünü büyüğünü, öncesini sonunu, açığını ve gizlisini, hepsini bağışla.” (Müslim, Salât, 216)