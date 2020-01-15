ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ

Temel Aile Bilinci Eğitimi Projesi





BÜLTEN 2 İl Müftüsü Bayram Şahin, İmam Hatip Okul Müdürleriyle Bir Araya Geldi 15 Ocak 2020 Çarşamba günü, İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, İl Müftü Yardımcıları Halil TAŞ ve Şükür AKTOPRAK, İmam Hatip Okul Müdürleri, Yatılı Kur'an Kursu Yöneticileri ve Dernek Başkanları, İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörleri ve Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü, İl Müftülüğünde yapılan kahvaltıda bir araya geldiler. Kahvaltı sonrası yapılan toplantıda, 2019 yılında yapılan ortak çalışmalar değerlendirilerek, 2020 yılı için planlamalar yapıldı.













Başkanlığımız ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesi konularında toplumumuza dini ve ahlaki bilgi ekseninde rehberlik yapmaktadır. Aileyi tehdit eden riskler ve yeni sorun alanları karşısında ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar düzenlemektedir. Bu çerçevede toplumun en ücra köşelerine kadar ulaşabilme imkânına sahip din görevlilerimizin kendileri ve ailelerinden başlayarak model olma misyonuna katkı sağlamayı hedeflemektedir.Bu bağlamda imam-hatip ve müezzin kayyımlara Kur'an ve sünnet ışığında aileyle ilgili temel ahlaki ilkelerin kazandırılması, aile içi iletişimin önemi ve bu iletişimin güçlendirilmesine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla "Temel Aile Bilinci Eğitimi“ Projesi uygulanmaktadır.Proje kapsamında, Isparta İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu koordinesinde, il merkezinde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyimlere yönelik seminerlerin ikincisi İl Müftü Yardımcısı Mevlüt ŞAHİNER tarafından 14 Ocak 2020 Salı günü verilmeye başlandı. 3 gün sürecek eğitimlerde, görevlilere, 12 başlıkta seminerler verilecektir.