BİR SORU BİR CEVAP

Anne baba veya diğer velilerin tehdidiyle yapılan nikâh geçerli midir?



Anne ve babaların, çocuklarının ilerideki yaşantılarında mutlu bir yuva kurmaları için gayret göstermeleri doğru ve gerekli bir davranıştır. Ancak anne-babaların evlenecek gençlerin makul isteklerine ve hür iradelerine saygı duymaları da gerekir. Çünkü nikâh, evlenecek kişilerin kendi hür iradeleriyle yapacakları bir sözleşmedir.

Her ne kadar bazı mezheplere göre velilerin daha önce hiç evlilik yapmamış kızları zorla evlendirmeleri caiz görülmüş ise de evlilik eşlerin ömür boyu birlikte yaşama, hayatın iyi ve kötü yanlarını birlikte omuzlama anlayışına dayandığı için evlenecek olanların karşılıklı rızaları bulunmadığı bir nikâh geçerli olmaz. (Merğinânî Hidaye,lll.31-33; Mevsılî ,İhtiyar,111,67; Aliyyü'l-kâri, Fethu Babi’l-‘İnaye, I| 32).



Ayet-i Kerime ve Meali



“Biz insana anne babasıyla ilgili öğütler verdik. Annesi, güçten kuvvetten düşerek onu karnında taşımıştır, çocuğun sütten kesilmesi iki yıl içinde olur. Bunun için (ey insan)! Hem bana hem anne babana minnet duymalısın; sonunda dönüş yalnız banadır." (Lokman, 31/14)



Hadis- i Şerif ve Manası

Ebu Hureyre’den (r.a) rivayet edildiğine göre Hz Peygamber (sas) şöyle buyurmuştur. "Hiçbir evlat babasının hakkını ödeyemez. Şayet onu köle olarak bulur ve satın alıp azat ederse, babalık hakkını ödemiş olur."(Müslim, itk, 25)



Dua

“Rabbimiz| Hesap görülecek günde, beni, ana babamı ve inananları bağışla." (İbrahim, 14/41)