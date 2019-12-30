ISPARTA MÜFTÜLÜĞÜ BÜLTENİ



BİR SORU BİR CEVAP

“Allah” ismi yerine “Tanrı” kelimesini kullanmak caiz midir?

“Tanrı” kelimesi, Arapça “ilah” kelimesinin karşılığıdır. “İlah“ daha çok, Allah’tan başka ibadete layık görülen varlıklar için kullanılır. “Allah” kelimesi O’nun bizzat kendisini ifade eden özel ismidir. Bu bakımdan, kelâm âlimlerine göre “Allah” kelimesi,Cenab-1 Hakk’ın yüce zatına ve bütün kemal sıfatlarına delalet eden özel ismidir. Hiçbir dilde bu kelimenin ifade ettiği özel manayı kapsayacak bir kelime bulunmamaktadır. Öte yandan “Allah” kelimesi bütün Müslümanlar için tevhid inancını temsil eden ortak bir bağ niteliğindedir. Bu sebeple Müslümanların, ibadet ettikleri tek yaratıcılarını “Allah” diye anmaları daha doğru olur. Dolayısıyla “Allah” bu adla veya “esmâ-i hüsnâ” adı verilen 99 isminden biriyle anılmahdır. Bununla birlikte, dinimizin bildirdiği mutlak kemal sahibi, noksanlardan münezzeh olan yüce Allah’ı “Tanrı” diye anmak da İslam inancına aykırı olmaz.



Ayet-i Kerime ve Meali

“O halde, gücünüz yettiği kadar Allah’a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.” (Teğabun, 64/ 16)



Hadis-i Şerif ve Manası

İbn Mes'ûd’dan (r.a) rivayet edildiğine göre, Allah Resülü (sas) hutbe irad ettiği zaman şöyle derdi: “... Kim Allah’a ve Resülü’ne itaat ederse doğru yolu bulmuştur. Kim onlara isyan ederse ancak kendisine zarar verir. Allah’a hiçbir şekilde zarar veremez.” (Ebu Dâvüd, Salât, 221, 223)



Dua

“Rabbimiz! Ancak sana dayandık,sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.” (Mümtehine, 60/4)