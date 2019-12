BİR SORU BİR CEVAP

“Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh olması” ne anlama gelir?

Allah’ın zaman ve mekândan münezzeh oluşu, O’nun hiçbir şekilde zaman ve mekânla ilişkilendirilmemesi demektir. Zira zaman ve mekân mahlük yani “yaratılmıştır”. Allah ise yaratıcıdır. Dolayısıyla O yaratılmışlara has özelliklerden münezzeh yani uzaktır. Biraz daha açarak ifade etmek gerekirse, “mekân” varlık ve nesnelerin bulunduğu yerdir. Söz gelimi bir meyve ağaçta, ağaç bahçede, bahçe bir bölgede, bölge dünyada, dünyamız güneş sisteminde, güneş sistemi galakside, galaksiler uzayda bulunmaktadır. Bunların hepsi mahlük, yani yaratılmış bir şeydir. Zamana gelince bu, varlıklardaki hareketliliğin birimsel olarak ifade edilmesi olup varlıktan ayrı bir şey değildir. Sonuçta bu da mahlük yani yaratılmış bir şeydir. Allah ise her şeyi var eden, yaratandır. (En’âm, 6/ 102) “O gökleri ve yeri yaratandır...” (Fâtır, 45/1) 0 hâlde Allah, her çeşit zaman ve mekân kayıtlarından uzaktır.



AYET

“De ki: O, Allah’tır, tektir. Allah sameddir. Doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi yoktur.” (İhlâs, 112/ 1-4)



HADIS

Abdullah b. Ömer’den (r.a.) rivayet edildiğine göre, Allah Resülü (s.a.s.) yatağına yattığı zaman şöyle dua ederdi. “Bana yeten, beni barındıran, beni yediren ve içiren, bana iyilik edip iyiliğini arttıran, bana (nimet) verip (nimetlerini) bollaştıran Allah’a hamdolsun. Her hâl ve durumda Allah’a hamdolsun. Her şeyin Rabbi, hükümdarı ve ilâhı olan Allah’ım! Cehennem ateşinden sana sığınırım.” (Ebü Dâvüd, Edeb, 97, 98)



DUA

“Allah’ım! Sen yardım istenilensin, dualar ancak sana ulaşır, duaları sen kabul edersin, güç ve kuvvet ancak Allah ile birlikte vardır.” (Tirmizî, Deavât, 94)