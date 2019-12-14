BİR SORU BİR CEVAP

Baba çocuğunu evlendirmekle yükümlü müdür?

İslam âlimleri erkek çocukların nafakalarının, çalışıp kendi rızıklarını kazanacakları zamana kadar babalarına ait olduğunda görüş birliğine varmışlardır. Ancak babanın evladını evlendirmek zorunda olup olmadığı konusunda farklı görüşler serdetmişlerdir. Hanefî ve Şâfiî âlimleri babanın, çocuğunu evlendirmesinin vacip olmadığını söylerken; Hanbelî âlimleri, “çocuğun nafakası babasına aitse babası onu evlendirmek zorundadır’ demişlerdir. (Mâverdî, el-Hâvî, IX, 183-184; İbn Kudâme, el-Muğnî, X1, 380)



Meseleye dinen vacip olup olmama noktasından bakınca durum böyle olmakla beraber, maddi imkânı iyi olan bir babanın kendi parası ile evlenme imkâni bulamayan evladını evlendirmesinin güzel bir davranış olacağında şüphe yoktur. Nitekim Hz. Peygamber’den(s.a.s.) rivayet edilen bir hadiste: “Evladın baba üzerindeki hakkı üçtür: Ona güzel bir isim koyması, okuma yazma öğretmesi ve zamanı geldiğinde onu evlendirmesi.” (Suyütî,el-Câmiu’s-sağir, II, 538) buyrulmuştur. Ayrıca Yüce Allah: “Ey iman edenler, kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden koruyun.” (Tahrim, 66/6) buyurmaktadır. Buna göre, imkâni olan bir babanın, evlenmeye ihtiyaç duyan evladını evlendirerek onun günaha girmesine mani olması, yukarıdaki ayetin babaya yüklediği sorumluluklar arasında sayılmalıdır.



AYET



Onların (annelerin) yiyeceği, giyeceği, örfe uygun olarak babaya aittir. Bakara/2. 233

HADİS

Süleyman b. Amr b. el-Ahvas’ın, (r.a.) babasından naklettiğine göre, Resülullah (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Dikkat edin! Sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi,hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakkı vardır.” (Tirmizî, Radâ, ll)



DUA

“Allah’ım! Bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle.” (Hakim, “De’avat, “No: 1878)