Isparta Değişim ve Gelişim Platformu Başkanı Nazmi Esen ve platform temsilcileri, üyeleri, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i makamında ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun’ dileklerinde bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e yeni görevinde başarılar dileyen Isparta Değişim ve Gelişim Platformu Başkanı Nazmi Esen, “Isparta’mıza çok güzel projeler uygulayacağınıza eminiz, buna açık birisiniz. Şahsım ve platformum adına hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum” dedi.Kendilerinin de sloganlarında değişim ve gelişim olduğuna vurgu yapan Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Hem değişim hem gelişim birbirini tamamlayan güzel çalışmalar. Isparta’mızda bir değişim oldu, gelişimi de hep birlikte yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarımızın önemini bilen bir kişiyim. Bugüne kadar sizlerle birçok konuda işbirliği yaptık. Ticaret ve Sanayi Odasındaki görevimizin kardeş kuruluşları sizlerdiniz. Sizlerin yapmış olduğu çalışmalarla beraber bizlerde işadamlarımıza, ekonomimize katkı sağlamaya çalıştık.Bundan sonra çalışmalarımızı hem ticaret ve sanayi odası hem esnaf odaları hem de sivil toplum kuruluşları olarak sizlerle birlikte yapmak istiyoruz. Belediyenin olmadığı programda, etkinlikte, projede bir ayak eksik olur. Belediye bu işlerde önemli bir ayaktır. Bu önemli ayağı sizlerle beraber çalıştırmak, koşturmak istiyoruz. Isparta’nın genç ve dinamik bir ekip olarak sizlere çok ihtiyacı var. Bugünden hedefleri koyalım, gideceğimiz rotayı hazırlayalım. Bizlere düşen ne varsa, sizlerin projelerinde, yapılması gereken çalışmalarda, Isparta’ya faydalı olacak tüm çalışmaların yanındayım. Sizlerle elbirliği, güç birliği, işbirliği içerisinde çalışmalar yapacağız” şeklinde konuştu.