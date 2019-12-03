Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Ceylan ÇAYLAK'ın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Çağdaş bir toplum olmanın gereği hiçbir ayırım yapmadan toplumun bütün bireylerine eşit fırsatlar sunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı düzenlemeler yapmaktır. Engellilik, sosyal hayatı engelleyen bir kusur değil, desteklenmesi gereken bir durum olarak kabul edilmelidir. Bu nedenle her fırsatta onları kucaklayarak eşit ve değerli vatandaşlar olduklarını göstermeliyiz.Kendilerine inanıldığı ve fırsat verildiği takdirde, engel tanımadan ve herkes kadar başarılı ve üretken olabildiklerini kanıtlayan engelliler; bu başarılarıyla toplumun geneline de örnek olmaktadırlar.Bu günün engellilik konusunda toplumsal duyarlılık ve farkındalığın güçlenmesine vesile olmasını temenni eder tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en kalbi duygularımla kutlarım.Sevgi ve saygılarımla.Ceylan ÇAYLAKİl Milli Eğitim Müdürü