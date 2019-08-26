Milas Mesireliği Yenileniyor

Uzun yıllar boyunca Ispartalıların piknik ve eğlencelerine ev sahipliği yapan Milas Mesireliği zaman içerisinde bakımsız bir halde kaderine terkedilmişti. Eşsiz tabiatıyla asırlık ağaçların gölgesinde, gizli bir bahçe görünümündeki Milas için Isparta Valiliği kolları sıvadı. Isparta’nın yanı başında Gölcük Tabiat Parkı’nın girişinde yer alan Milas Mesire alanı Yakaören Köyü sınırları içerisinde yer alıyor.Geçtiğimiz hafta sonunda Vali Ömer Seymenoğlu beraberinde Vali Yardımcı Ömer Faruk Ateş, Isparta Valiliği Merkez Köylerine Hizmet Götürme Birliği Müdürü Figen Beşik, Yakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ve vatandaşlar ile birlikte Milas Mesireliğinde incelemelerde bulunarak planlanan yenileme çalışmaları hakkında bilgi aldı.Mesire alanının tamamını gezerek incelemelerde bulunan Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada; bir süre önce Isparta’da turizme kazandırılabilecek atıl durumdaki yerleri araştırırken, Isparta’nın geçmişinde önemli hatıralara sahip Milas Mesireliğinin yeniden Isparta halkına ve Isparta’yı ziyaret eden misafirlere kazandırmaya karar verdiklerini aktardı.Vali Seymenoğlu; “ Son 5-10 yıldır atıl durumda bulunan bölgeye geçmişte güzel yatırımlar yapılmış ancak zaman içerisinde kullanılmadığından insanımız buradan yavaş yavaş uzaklaşmış. Çünkü alt yapısı yok, hizmet yok ve yıllardır kullanılamaz hale gelmiş. Gölcük Tabiat Parkı’nın hemen yanı başında bulunan bu büyük alanın, bu geçmişi olan, büyüklerimizin çocukluğunun, gençliğinin geçtiği bu mesirelik alanın hayata geçirilmesine karar verdik.” dedi.Mesire alanının güzel bir bölge olduğunu ve Isparta turizmine katkı sağlayacağını aktaran Vali Seymenoğlu; “ Önümdeki yıl inşallah alt yapı çalışmasıyla, tanıtımla vatandaşlarımızın günübirlik ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri doğal bir ortam haline getireceğiz. Alan içerisinde güzel su kaynakları mevcut. Ancak birçoğu kaybolmuş, sağa sola dağılmış, onları toparlayacağız. Alt yapıda iyileştirme çalışmaları yapacağız. Piknik alanları oluşturacağız. Gençlerin ve çocukların eğelenebilmesi için yerler oluşturmaya çalışacağız. Güzel bir projeyle burayı Isparta turizmine yeniden kazandırmış olacağız.” dediYakaören Köyü Muhtarı Ömer Kırtay ise Milas Mesireliğinin 15 yıl önce Isparta’nın en gözde mesirelik alanı olduğunu ve şu anda atıl durumda kaldığını söyleyerek; “Sağ olsunlar Sayın Valimiz ve Milletvekillerimiz Çevre ve Şehircilik Bakanımızın Isparta ziyaretlerinde burası için ödenek talepleri olumlu karşılındı. Milas’ın tekrar turizme kazandırılması için Sayın Valimizin olumlu bir tepki verdi, bize çok destek oldu. Muhtarlık olarak da Özel İdareyle, Valiliğimizle ortaklaşa fikir alış verişinde bulunup burada ne yapabiliriz onu incelemeye geldik. Hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah Milas’ı da Isparta halkının tekrar hizmetine sunmak istiyoruz.” dedi.