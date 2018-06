- MHP Isparta İl Yönetimi ve milletvekili adayları tarafından ITSO’da düzenlenen toplantıda, 24 Haziran Seçimleri için destek talebinde bulunularak, kentin ekonomik ve sosyal anlamda kalkınması adına yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı.Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala, Milletvekili Adayları Hasan Bari Sönmez, Zübeyde Turhan, Özgür İslamoğlu ve Ali Özkan, Merkez İlçe Başkanı Akif Çapraz, Ülkü Ocakları Başkanı Onur Guzerin ile il genel meclisi ve belediye meclis üyeleri ve partililer Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nı (ITSO) ziyaret ederek toplantı düzenlediler.ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meclis Başkanı Osman Şahlan ile yönetim kurulu ve meclis üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, Isparta’nın geleceğiyle ilgili konular ve ekonomik değerlendirmeler yapıldı.MHP İl Başkanı İsa Yalçın hem Cumhur ittifakı hem de milletvekilleri için destek istedi. ITSO Başkanı Başdeğirmen de ziyaretlerinden dolayı MHP İl Başkanı Yalçın ve Milletvekili adayları ile partililere teşekkür ederek, 24 Haziran seçimlerinin ekonomik, sosyal ve her anlamda hayırlı olmasını diledi.Başdeğirmen: “Ülkemizin gücüne güç katmasını ve ekonomik anlamda daha da güçlenmesini istiyoruz”Toplantıda kısa bir konuşma yapan ITSO Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “24 Haziran’a çok kısa bir zaman kala sizleri burada ağırlamaktan gurur duydum. Ticaret ve Sanayi Odamız 6 bine yakın üyesi bulunan köklü bir kuruluş. Bizler sanayicimizin, tüccarımızın en büyük temsilci kurumu olarak üzerimize düşen vazifeyi en iyi şekilde temsil ettiğimize inanıyoruz. Ülkemiz dünya ülkeleri arasında ekonomisi güçlenen, güçlü yapısı ile adından sıkça söz edilen ülkeler arasında ilk sıralarda yerini almıştır. Bunda siyasilerimizin ve işadamlarımızın büyük katkısı bulunmaktadır. Bundan sonra da ülkemizin gücüne güç katmasını ve ekonomik anlamda daha da güçlenmesini istiyoruz” dedi.“Seçilecek tüm milletvekillerimizden güzel hizmetler bekliyoruz”“Odamıza hemen hemen bütün partilerimizden ziyaretler yapıldı” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Başdeğirmen, “Adaylar geldiler bize kendilerini anlattılar, gelen adaylarımıza baktığımızda hepsi birbirinden değerli ve hepsi Isparta’ya ülkemize hizmet etmek için yola çıktılar. Biz Ticaret ve Sanayi Odası yöneticileri olarak yeni yaptığımız bu binamızda üyelerimize daha büyük hizmet vererek, ihracatın, ticaret, sanayinin artması için gençlerimize istihdam ortamlarının hazırlanması için projeler üreteceğiz, bu projelerimizi de sayın milletvekillerimizin desteği ile hayata geçireceğiz. Seçimler bittikten sonra tüm partili milletvekillerimizin istişare halinde aynı masada oturarak Isparta’ya hizmet etmesini bekliyoruz. Tüm milletvekili adaylarımıza da söyledim seçimleri kazanmaları halinde odamızda kendilerine özel bir oda da hazırladık. Isparta’ya geldiklerinde çalışmalarını burada yapabilirler. Seçilecek tüm milletvekillerimizden güzel hizmetler bekliyoruz. Ticaret ve Sanayi Odası’nın mensupları olarak ilimize getirilecek her türlü hizmete teşekkür ederiz” diye konuştu.Yalçın: “Isparta’mızın ekonomik sosyal ve her yönden gelişimi için birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz”MHP İl Başkanı İsa Yalçın şöyle konuştu: “Önümüzdeki süreçte yapılacak çalışmalarla ilgili istişarelimizi yapmak için ziyarete geldik. Çok güzel bir bina yapılmış, vizyonu büyük ve geniş tutulmuş bu anlamda da çok güzel bir hizmet binası kazandırıldı. Türkiye’de en eski Ticaret ve Sanayi Odası’na böyle bir bina yakışır. Sayın Başkanı tebrik ediyorum, Ispartalı sanayiciler adına teşekkür ediyorum. Seçimlerimizin de Isparta’ya hayırlı olmasını diliyorum. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan da desteklerini bekliyoruz. 24 Haziran dan sonra da Isparta’mızın ekonomik sosyal ve her yönden gelişimi için birlikte çalışmalarımıza devam edeceğiz.Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanımızın isteklerini yerine getirmek için birlik beraberlik içinde aynı masa etrafında toplanıp çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”Sönmez: “MHP Milletvekili Adayı Hasan Basri Sönmez de, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’na hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek başladığı konuşmasında şöyle devam etti; “Isparta’nın ve Isparta ekonomisinin kalbinde yani Ticaret ve Sanayi Odası’nda olmaktan gurur duyuyoruz. Ben işadamıyım ve işadamlarının sorunlarını çözümlerini çok iyi biliyorum. İnşallah 24 Haziran’dan sonra mecliste görev alırsak alacağımıza inanıyoruz, sizler için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Ticaret ve Sanayi Odası’ndan Sayın Başkanımız bize oda ayırmış, kendisine çok teşekkür ediyorum, bende Ankara’daki odamın benim değil bizim odamız olacağını söylüyorum. Kapım gece gündüz Ispartalılara siz değerli işadamlarına açık olacak ve çok güzel hizmet edeceğiz. Sayın Başkanım bizi yönlendirecek, fikirleriyle bize yön verecek ve içinizden biri olmam dolayısıyla birlikte çok güzel hizmetler edeceğiz. Isparta’nın ekonomisinin kalbinde bir olacağız, birlikte olacağız.”Milletvekili Adayları, Turhan, İslamoğlu ve Özkan da konuşmalarında yapacakları çalışmaları anlatarak destek istediler.İHA