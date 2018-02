MHP İl Başkanı İsa Yalçın, milli mutabakatın tüm Türkiye için geçerli olduğunu vurgulayarak, ITKM’nin çözümünü konuşmak üzere tarafları ve tüm siyasi partileri Vali Şehmus Günaydın’ın başkanlığında bir toplantı yapmaya davet etti. Belediyenin ürettiği hizmetlere de teşekkür edilmesi gerektiğinin altını çizen Yalçın, “Sevgide herkes serbesttir ama saygıda mecburiyet vardır” dedi.Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, özellikle AK Parti kanadından ITKM ve bisiklet yollarıyla ilgili gelen eleştirilere düzenlediği basın toplantısıyla yanıt vererek, “ITKM konusunu çözmek istiyorlarsa milli mutabakat çerçevesinde buyursunlar gelsinler. Tarafların katılımıyla bir toplantı yapalım. Çok basit bir konu. Neden bu hale getirildiğini anlamıyorum. Ayrıca belediye başkanımız vatandaş istemezse bisiklet yollarını kaldırırım dedi. Milli mutabakat Türkiye’nin her yerinde var. Isparta ayrı tutulmayacak. Liderler bu iş bitmiştir diyorlar. Eğer siyasi kaygılarla yola devam edeceksek bu işte milli mutabakat adını kullanmanın ve cumhur ittifakını zorlamanın bir anlamı yok” diye konuştu.Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) İl Başkanı İsa Yalçın, dün düzenlediği basın toplantısında özellikle AK Parti kanadından ITKM ve bisiklet yollarıyla ilgili gelen eleştirilere yanıt verdi. ITKM konusunda taraftarı Vali Şehmus Günaydın başkanlığında bir toplantıya davet eden Yalçın, AK Parti ile MHP arasındaki mutabakatın da tüm Türkiye’de geçerli olduğunu vurguladı.Memlekete olan sorumlulukları gereği tüm açıklamaların bir ekip tarafından hazırlandığını belirten MHP İl Başkanı İsa Yalçın, “İl Başkanı olarak bizim de katkımızla açıklama yapılıyor. MHP’nin il başkanı gelişigüzel konuşamaz. İktidar partisi il başkanının hiç konuşmaması lazım. MHP il Başkanı olarak ağzımızdan çıkan her kelimenin bir hesabının bu millet tarafından sorulacağını bilerek konuşuruz. Günlerce düşünürüz, sabahlara kadar istişare ederiz. Basının karşısına çıkıp da bir ziyarette gelişigüzel konuşmamız mümkün değil” dedi.TSK tarafından Afrin’de yapılan Zeytin Dalı Harekatını hatırlatan Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her saat uluslararası güçlerin, düşmanların şer ittifakı yapıp bize neler yapabileceklerini görüyoruz. Zeytin Dalı Harekatındaki kahraman askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun. Gazilerimize acil şifalar, şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Türkiye bugün o badireden çıkıyorsa şunu çok iyi bilsinler ki; adına milli mutabakat denilen sayın genel başkanımızın ismi üzerinde bile çok hassas durduğu, sayın cumhurbaşkanımızla birlikte oluşturmuş oldukları milli mutabakat sürecinin çok büyük faydası var. Bizim siyasetçi olarak konuştuğumuz cümlelere çok dikkat etmemiz lazım. 2002 öncesi ve bugün diye konuşurken bile MHP ve AK Parti’nin buna çok dikkat etmesi lazım.2002’de kastedilen 57.hükümet dönemini düşünüyorum. Bugün herkes tarafından takdir edilmiş liderimiz, saygı değer büyüğümüz sayın genel başkanımızı o gün eleştirmek için Türkiye’de herkes seferber olmuştu. O gün MHP’nin iktidar olduğu dönemde maalesef muhalefet, bugün MHP’nin milli konularda iktidar partisine verdiği desteği veren samimi bir anlayış yoktu. İktidar gitsin de nasıl giderse gitsin mantığı vardı. MHP, kim ne yaparsa yapsın Türkiye bu süreçten başarıyla çıkıncaya kadar ettiği yemine sonuna kadar sadık kalacaktır.Isparta’da eğer yerel gazetecilerimizin gösterdiği hassasiyeti politikacılar göstermiş olsa bugün sanki Isparta’da kurumlar arasında bir sıkıntı, savaş varmış havasından uzak durulur.”Öte yandan yaklaşık 2 hafta önce AK Parti İl Başkanı Osman Zabun ile bir gerginlik yaşandığına dikkat çeken MHP İl Başkanı İsa Yalçın, şunları söyledi: “Bunun neticesinde her karşılaştığımız bize soruyor. Siyaset yapıyorsanız küsmeyeceksiniz. Rahmetli cumhurbaşkanımızın ‘barışmayı bilmiyorsanız, küsmeyeceksiniz’ diye bir sözü var. Biz küsme lüksüne sahip değiliz. En yakın zamanda Isparta ve Türkiye’nin menfaatleri için oluşturulacak olan örneğin T cetvelinde bugün Isparta’nın kaybettiklerinde, kaybettiklerinin hesabını sormak değil, 16 Nisan referandumunda verdiğimiz ‘bu sadece sandıkta bitmeyecek’ sözünü bizimle birlikte AK Partililer de vermişti, İlimizin menfaati neyi gerektiriyorsa biz siyasi programlarımızı ilkelerimiz sabit kalmak şartıyla bir kenara bıraktık Isparta ve ülke menfaatleri için yola çıktık. Zincirde zayıf halka olsun istemem. Böyle önemli bir meselede bazı arkadaşlarımızın ben şundan dolayı böyle düşünüyorum deme lüksüne sahip değil. Buna önce MHP’liler dahil. Türkiye’de ne olacaksa Isparta’da da o olur. Siyasi partiler olarak politikalarımızı illerde belirleyemeyiz. Politikalar Ankara’da genel merkezler tarafından belirlenir. Ama bu politikanın dışına çıkmak isteyenler olursa demokratik hakkını kullanır ve bir şekilde yoluna gider.Bana göre şuanda ITKM konusu basında en az yer alması gereken bir konu. Artık herkes bu konuyu bilmesi gerektiği kadar biliyor. Ama bu konunun muhatapları konuyu bilmiyor. Hiç araştırmıyorlar. Ben araştırdım. Belediye başkanımızla da konuştum ve bir kitapçık hazırlandı. Sorunu çözmek yerine sorunu daha da büyütmenin Isparta’ya fayda getirmeyeceğini düşünüyorum. Tek cümle; sorumlu aramayı bırakalım, çare düşünelim. Sorumlu aranıyorsa bu konuda hiç sorumluluğu olmayan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın’dır. 2 tane çözüm önerisi sundum. AK Parti il başkanını arayıp bu konudan bir araya gelmemiz gerektiğini söyledim. Önümüzdeki hafta içerisinde konunun tüm muhataplarını, özellikle de Isparta’da daha huzurlu olsun sayın valimizin başkanlığında ve kendisinin uygun gördüğü bir yerde toplantının yapılmasını rica ediyorum. Bir araya gelelim.Isparta Türkiye’de yaşanabilir iller arasında birinci sırada. Bunu rahat rahat söylemek yerine sırf acaba politik bir siyasi durum olur mu diye bakıyorlar. Sağlıkta, eğitimde bu işi yapanlardan Allah razı olsun. Ama bunu söylerken Türkiye’de bizi çok önemli yere getirecek olan alt, üst yapı, yeşil alan, çevre düzenlemesi, şehir planlaması anlamında işi Türkiye’de zirveye taşıyan bir belediye başkanına teşekkür etmek çok mu zor? Sevgide herkes serbesttir ama saygıda mecburiyet vardır. Bunu yapmıyorsan siyaset yapmayacaksın. Isparta’da bir kişi belediye başkanı seçilmişse kim olursa olsun ona saygı duyacaksın. Ama Isparta belediye başkanı tertemiz Ispartalının oylarıyla seçilir de Isparta’nın değerlerini ayaklar altına alırsa o zaman saygı duymazsın. ITKM konusunda önünüzdeki hafta içerisinde sayın büyüklerimizin, sayın milletvekillerimizin ve siyasi partilerden kim uygun görürlerse buluşalım. ITKM’nin çözümü çok basit. Ben bilgi kirliliği var diyorum ama bu konuda arayan yok. O zaman art niyet var. Sayın milletvekiline bir bilgi verilmiş. Konuşurken ITKM ile otogarı kıyaslamış denildi. Belediye başkanımız ben böyle bir şey söylemedim diyor. 15 yıldır belediye başkanlığı için Isparta’da güven kazanmış bir insan söylemedim diyorsa söylememiştir. Burada bir art niyet ya da yanlışlık mı var. Varsa bunu düzeltmek çok mu zor? ITKM konusunu çözmek istiyorlarsa milli mutabakat çerçevesinde buyursunlar gelsinler. Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın bırakın burayı ben yapayım diyor. Mahkemenin karar verdiği Isparta’nın şirketten alacağı var. Bunların karşılığında da dükkanları alayım 6 ayda yapıp teslim edeyim diyor. Buna yok diyorlar. Çünkü yarın şirket geri dönerse mahkemelik durum olabilir deniliyor. O zaman sizin yapıyor diyor o zaman da alacaklarından vazgeç deniliyor. Isparta Belediyesi’nin şirketten 30 milyon lira alacağı tescil edilmiş. Ben belediye başkanı olsam buna imza atmam. Ispartalının hakkından nasıl vazgeçerim. Belediye başkanı alacaklarım karşısında bana dükkan verin imza atayım. Çok basit bir konu. Neden bu hale getirildiğini anlamıyorum.Isparta’da şehrin trafik sorunları var. Bir şehrin yaşam kalitesini artırmanın en önemli yolu trafik sorununun çözülmesi. Bunun için tespit edilen bilimsel yöntemler var. Bunlardan bir tanesi toplu taşıma araçlarının çağa uygun hale getirilmesidir. Bu getirildi mi, getirildi. Şehrin mastır planı yapıldı mı, yapıldı. Mastır planı çerçevesinde otoparklar artırılıyor mu artırılıyor. Son aşamasına geçildiği zaman Isparta’da trafik sorunu en az 30-50 yıl çözülmüş olacak. Bunlardan bir tanesi bisiklet yolları. Bisiklet yollarıyla ilgili belediye başkanımız bir çalışma başlattı. Ben 2009’da bir söz verdim; Ispartalı hemşerimiz ne isterse onu yaparım dedi. İstenmiyorsa anket yaparız ve kaldırırız dedi. 2004-2009 döneminde merkez ilçe başkanıydım. Çok sert açıklamalarım olurdu. Dönemin belediye başkanını arardım bazen cevap verir, bazen de vermezdi. Örneğin Özkanlar Kavşağıyla ilgili o dönemde üniversiteden görüş istedim. Onlar da bu kavşak yanlış, belediye başkanına yapma, şehri kör düğümü yapıyorsun, yapma diye rapor verdik dediler. Ben aradım sayın başkanım en azından yönünü değiştirelim dedim. Hayır halk tarafından seçildik, sen muhalefet ediyorsun, yapacağım dedi ve yaptı. Sonra biz çıktık eleştirdik. Ben soruyorum; belediye başkanı bisiklet ve ITKM konusunda bir kez aranmış mı, yanına gidilmiş mi? Hayır.Milli mutabakat Türkiye’nin her yerinde var. Isparta ayrı tutulmayacak. Liderler bu iş bitmiştir diyorlar. 2019’u bekleyin diyorlar. Eğer siyasi kaygılarla yola devam edeceksek bu işte milli mutabakat adını kullanmanın ve cumhur ittifakını zorlamanın bir anlamı yok. Siyasi parti ve kişilerin bir önemi yok diye açıklama yaptım. Burada AK Partililere önemli bir şey söyledim. Belki bu işe BBP ve SP de dahil olacak. Cumhuriyet kurulurken nasıl milli kuvvetler bir araya gelmişse bugün de milli kuvvetler bir araya gelmek durumundadır. Cumhurbaşkanını sevmiyorum, o olmadığı bir ortamda olayım diye bir düşünce olamaz. Onu seçen halktır, yarın sen başka bir programda aday olursun kazanırsın herkes sana inanmak durumunda kalır.Yerel yönetimlerde MHP’yi eleştirirken daha samimi olmak lazım. Herkesin kafasında bir proje olabilir. Bu projenin hayata geçebilmesi şartlara bağlıdır. Isparta’nın bir valisi, seçilmiş milletvekilleri var. Isparta’da kendini ispat etmiş, yapmış olduğu projelerde halktan destek almış bir belediye başkanı var. Bir de hükümetin imkanlarını çok kolay aktarabilecek bir milletvekili var. Bu ikisini bir araya getirebilmek ve Isparta’yı bulunduğu konumdan çok daha ileriye götürebilme imkanı varken, bu iki kişiyi uzaklaştırmak Isparta’ya bir faydası yoktur. Isparta’nın bu önemli fırsatı kullanması lazım. Isparta belediyesinin borçsuz bir belediye olduğuna dair bir açıklama yapılıyor. Ardından hemen başka bir yerden başka bir açıklama yapılıyor; SSK borçlarını sildik. Isparta Belediyesi Türkiye’nin belediyesidir.”