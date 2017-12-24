ISPARTA METEOROLOJİ VE HAVA DURUMU HABERLERİ

METEOROLOJİK UYARI (ISPARTA’DA KUVVETLİ LODOS)



Başlama Zamanı : 16/12/2017 18:00 Bitiş Zamanı : 17/12/2017 15:00 Yapılan son değerlendirmelere göre; Rüzgarın Isparta genelinde yarın (16.12.2017 Cumartesi) akşam saatlerinden, Pazar günü öğleden sonraya kadar güneybatı yönlerden (Lodos) kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Lodosun Pazar günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın karayele dönmesiyle birlikte etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuvvetli Lodostan dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı (Çatı Uçması - Ağaç veya Direklerin Devrilmesi - Soba ve Doğalgaz Kaynaklı Baca Gazı Zehirlenmesi - Ulaşımda Aksamalar) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ Ayrıntılı Bilgi İçin: METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ Tel: 0 242 330 30 75 Faks: 0 242 248 92 74