Isparta’da planlı elektrik kesintisi

17 Aralık 2018 Pazartesi, günü 08.30-13.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek TR-165 (Şehrigül 322127) trafosu ve TR166 (Süleymaniye Camii 322128) AG çıkışlarında Evren Mühendislik tarafından yapılacak olan yatırım çalışmaları nedeniyle, 17 Aralık 2018 tarihlerinde, saat 08.30-13.30 arasında, beş saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Anadolu ve Moderevler Mahallelerinde bulunan 159 ve 161 Caddelerinin bir kısmı ile 3144, 4201, 4202 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Kamuoyuna duyurulur