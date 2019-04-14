Isparta'da planlı elektrik kesintisi

16 Nisan 2019 Sah günü 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla TR-109 (Aksu Caddesi 322212- 804049} trafosu C kolu çıkışında, yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle, 16 Nisan 2019 tarihinde, saat 08.00-13.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Sermet Mahallesinin 1901, 1902, 1903 ve 1922 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.

Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

Kamuoyuna duyurulur.