Isparta’da planlı elektrik kesintisi

25 Ağustos 2019 Pazar günü, 08.30-12.30 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-200/A (Toptancılar yanı 322116-804363) trafosu AG kol çıkışında Ertan Elektrik tarafından 4504/1 Sokak üzerinde bulunan ve tehlike arz eden hattın uzaklaştırma çalışmaları nedeniyle 25 Ağustos 2019 tarihinde, saat 08.30- 12.30 arasında, dört saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Fatih Mahallesi Toptancılar Sitesi 4508/1, 4506/1, 4504/1, 4502/1 ve 4500/1 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

24 Ağustos 2019 Cumartesi günü, 10.00-12.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Isparta Merkez TR-80 (Ata koop. 322251-804277) trafosu AG kol çıkışında Kültür Kolejinin reklam panosunun yapım çalışmaları nedeniyle 24 Ağustos 2019 tarihinde, saat 10.00-12.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Ayazmana Mahallesinde bulunan Ayazmana ve Süleyman Akyol Caddeleri, 4400, 4419, 4417 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.