Isparta’da planlı elektrik kesintisi

26 Temmuz 2019 Cuma günü, 14.00-16.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla M1 TR-177 (YSE evleri) AG kol çıkışlarında, Emek Mühendislik tarafından yapılacak yatırım çalışmaları nedeniyle, 26 Temmuz 2019 tarihinde, saat 14.00-16.00 arasında, iki saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkez Gülistan Mahallesinde bulunan; Gölcük Caddesi ile 108 Caddelerinin bir kısmı, 2805, 2809, 2808, 2807, 2806 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.



Isparta’da planlı elektrik kesintisi

30 Temmuz 2019 Salı ve 31 Temmuz 2019 Çarşamba günleri, 09.00-17.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Darıderesi hat başından Darıderesi Köyü çıkışında Emek Mühendislik tarafından Darıderesi Köyü enerji nakil hattında bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 ve 31 Temmuz 2019 tarihinde, saat 09.00-17.00 arasında, sekiz saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle Isparta Merkeze bağlı; Darıderesi Köyünde bulunan aboneler etkilenecek. Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek. Kamuoyuna duyurulur.