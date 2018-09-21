Isparta merkez ve köylerde elektrik kesintileri olacak

Isparta merkez ve köylerde elektrik kesintileri olacak
ISPARTA
G.Tarihi: 21.09.2018 11:00
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Isparta Düğün Salonları
24 Eylül 2018 Pazartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla İsparta Merkez Çünür TR-7/Â trafosunda yapılacak bakım onarım çalışmaları nedeniyle 24 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkez Çünür Mahallesinin 278,254,276 ve 245 Caddelerinin bir kısmı, 5403 ile 5460 Sokaklarında bulunan aboneler etkilenecektir.
Söz konusu enerji kesintisi, hava muhalefeti ya da başka nedenler söz konusu olmadığı takdirde belirlenecek takvimde gerçekleştirilecek.

 
24 Eylül 2018 Pazartesi günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Güneyce TR-1 trafosu AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 24 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Güneyce Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.
25 Eylül 2018 Salı ve 26 Eylül 2018 Çarşamba günleri, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Darıören TR-1 ve TR-2 trafoları AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 25-26 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00-arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Darıören Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

27 Eylül 2018 Perşembe günü, 09.00-15,00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Darıören Köyü Tilkilik Mah, trafosu AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 27 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00- arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Darıören Köyünün Tilkilik Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir.

28 Eylül 2018 Cuma ve 29 Eylül 2018 Cumartesi günleri, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Büyükkışia TR-1 ve TR-2 trafoları AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 28-29 Eylül 2018 tarihlerinde, saat 09.00- arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Büyükkışia Köyünde bulunan aboneler etkilenecektir.

30 Eylül 2018 Pazar günü, 09.00-15.00 saatleri arasında enerji kesintisi olacaktır.
Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., daha kaliteli ve kesintisiz hizmet vermek amacıyla Kadılar Apsarı trafosu AG çıkışlarında yapılacak olan bakım onarım çalışmaları nedeniyle 30 Eylül 2018 tarihinde, saat 09.00-15.00 arasında, altı saat süreyle enerji kesintisi olacağını açıkladı. Söz konusu çalışma nedeniyle İsparta Merkeze bağlı; Kadılar Köyü Apsarı Mahallesinde bulunan aboneler etkilenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.
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