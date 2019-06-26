Haziran Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında her ay düzenli olarak gerçekleştirilen Merkez Muhtarlar Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Toplantıya Belediye Başkan Vekili Hakkı Kaya, İl Genel Meclis Başkanı Serkan Keskin, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile Isparta merkeze bağlı mahalle, belde ve köy muhtarları katıldı.Vali Seymenoğlu gündemdeki konularla ilgili muhtarlara bilgi aktararak bazı önemli konulara dikkat çekti. Öncelikli olarak kamu kurum ve kuruluşları ile muhtarların koordineli bir şekilde çalışması gerekliliğine vurgu yapan Vali Seymenoğlu, ardından muhtarlardan, köylere gelen yabancı kişiler hakkında duyarlı olunmalarını ve özellikle yabancı uyruklu kişilerden, adlarına düzenlenmiş belgeleri kontrol etmelerini istedi.Açıklamalarında, uyuşturucu ve her türlü madde bağımlılığı ile mücadeleye hız kesmeden devam edeceklerini aktaran Vali Seymenoğlu, bu konuda muhtarların özellikle kolluk birimlerine bilgi aktarmaya özen göstermelerini, bununla bağlantılı olarak ilgili tüm kurumların ve muhtarların, metruk binaların tespit ve yıkım çalışmalarına devam etmelerini istedi. Vali Seymenoğlu konuşmasında sırasıyla; hayvan hırsızlığı ve dolandırıcılık, düğün ve eğlencelerde ateşli silah kullanılmaması, trafik kurallarına uyulması konularına değinerek bu konularda muhtarların, vatandaşları bilgilendirmelerini istedi.Toplantıda, geçtiğimiz hafta meydana gelen ani ve aşırı yağışlar sonucu zarar gören köylerde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aktarılarak alınacak önlemler muhtarlarla paylaşıldı. İl Özel İdaresi tarafından köylerde yapımı devam eden kamelya ve otobüs durakları hakkında sunum yapılan toplantı, muhtarların talep ve önerilerinin alınmasıyla sona erdi.