DSİ Isparta’ya yaptığı yatırımlarla ilimizin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlarımıza içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. Isparta ilimizde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynamaktadır.Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Isparta ilimizde nasibini aldı.Su ve su kaynaklarını muhafaza eden bilinçli sulama yapan ve suyu bilinçli kullanan toplumların, gıda ve tarımda yerini sağlamlaştırdığının altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat ACU; ‘ Tarlada ürün yetiştirmede suyun önemi ve sulama sisteminin seçimi, Tarla bakımı kadar su imkânlarının değerlendirilmesi mevcut suyun en iyi şekilde kullanılması da çok önemlidir. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama projelerinin devreye girmesiyle birlikte tarımın gelişmesine paralel olarak makineleşme ve tarım endüstrisinde yaşanan gelişmeler bu alanlarda da yeni istihdam imkânlarının oluşmasını sağlayacaktır.Diğer taraftan modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor. ’dedi.Çalışmaları devam edendepolanacak su ile 2.650 dekar zirai arazinin sulanacağını belirten DSİ Genel Müdürü Murat ACU, İş kapsamında Barajında gövde dolgu çalışmaları devam etmekte olup 86 740 m3 dolgu yapıldı. Sulama şebekesinde 12 709 metrelik kısmı döşendi. ’dedi.Temelden yüksekliği 35 metre olantamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte bölge insanının ekonomik olarak rahatlamasına ve 2018 birim fiyatları ile ülke ekonomisine yıllık 3 975 000 TL katkı sağlanacağının altını çizen DSİ Genel Müdürü Murat ACU, ’Son olarak bu projenin yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. ’dedi.