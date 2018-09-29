İl Müdürlüğümüz Masa Tenisi İl Temsilciliği 2018-2019 faaliyet programında yer alan Masa Tenisi Ferdi İl Birinciliği Turnuvası bugün Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen Masa Tenisi müsabakalarına sporcularımız yoğun ilgi gösterdi. Bayan ve erkek sporcuların ayrı yarıştığı turnuvada izlenmeye değer mücadeleler yaşandı. Turnuva sonunda dereceye giren sporcularımıza madalyaları takdim edildi.Mücadele eden tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyor ve alkışlıyoruz.