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ISPARTA KYK'DA KADRO BAŞVURULARI BAŞLADI

ISPARTA KYK'DA KADRO BAŞVURULARI BAŞLADI
ISPARTA 0
böcüzade
Isparta Kyk'da Kadro Başvurusu Yoğunluğu
OHAL kapsamındaki 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenen taşeron işçileri kadroya geçişi ile ilgili başvurular alınmaya başlandı.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan taşeron işçilerin, kadroya geçiş için yaptığı başvurular yoğunluk oluşturdu.

KYK Isparta İl Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde çalışan taşeron işçiler, 696 sayılı KHK ile getirilen haklar kapsamında kadroya geçiş evraklarını teslim etmeye başladılar. Kurumda, sıraya giren işçiler evrakları imzalayarak, kadroya geçecek olmanın mutluluğunu yaşadılar. Kadroya geçecek olan taşeron işçiler, yaptıkları başvuru sonrasında, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm hükümet yetkililerine teşekkürlerini ilettiler 
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