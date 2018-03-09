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Isparta KYK’da kariyer günleri

Isparta KYK’da kariyer günleri
ISPARTA 0
böcüzade

 
  - Isparta KYK’da kariyer günleri   
 
  
 Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Isparta İl Müdürlüğü tarafından ‘Kariyer Günleri’ etkinliği düzenlendi.   
 KYK Isparta İl Müdürlüğü, öğrencilerin bilgi ve becerilerini arttırmak amacıyla ‘Kariyer Günleri’ etkinliğini sürdürdü. Kariyer günlerinin konuğu İş ve Meslek Danışmanı Çağla Deniz Aytekin oldu. Öğrencilere İşkur ve faaliyetleri anlatan Aytekin, merak edilen soruları da yanıtladı. 
 Okudukları bölümlerden mezun olup iş hayatına atılacak olan öğrencilere de tüyolar veren Aytekin, “İlk olarak eğer iş arıyorsanız kurumumuza başvurup kayıt altına alınmanız gerekiyor. Bizim yaptığımız iş bir nevi arabuluculuk yani işveren ile kayıtlı işsizleri bir araya getirip anlaşmalarını sağlıyoruz. Bu süreç şu şekilde işliyor. Kurumlar bize hangi birimde ne kadar personel ihtiyacı olduğunu bize bildiriyor ve bizden personel talep ediyor. Bizde işverenin bizden talep ettiği ölçüde kayıtlı işsizlerimize ulaşıp işveren ile bir araya getiriyoruz. Bu şekilde istihdam sürecini başlatıyoruz” dedi. 
 
“Girişimcilik eğitimleri de veriyoruz” 
 Aytekin, “Sadece bu alanda faaliyetlerimizi sürdürmüyoruz. İş hayatına atılıp bir işletme kurmak isteyenler içinde desteklerimiz var. Bu kapsamda KOSGEB ile koordineli olarak çalışıyoruz. Yani bir iş fikriniz var iş kurmak istiyorsunuz. Bize başvurduğunuz takdirde girişimcilik eğitimleri veriyoruz. Tabi bunun da belli bir kotası var. Gerçekten iş kurup istihdam sağlamak isteyenler bir eleme sürecinden geçiyor. Süreç tamamlandıktan sonra ise yardımlarımız devam ediyor. İş kurma, işletme giderleri, makine ekipman ve personel içinde desteklerimiz söz konusu.”  

  ISPARTA (İHA) 
 
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ISPARTA HABER AJANSI
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