Isparta Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) İl Müdürlüğü’ne bağlı Bedüizzaman Said Nursi Yurdu’nda, manevi rehber olarak tabir edilen diyanet görevlileri tarafından Afrin'de görev yapan Mehmetçik ve şehitler için dua dua edildi.Isparta’da KYK’ya bağlı 2 bin 400 erkek öğrenci kapasiteli Bedüizzaman Said Nursi Yurt Müdürlüğü bünyesinde yer alan Şükür Mescidi’nde Cuma Namazı öncesinde Kur’an-ı Kerim tilaveti sunularak Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nda görev yapan ve şehit olan Mehmetçikler için dua edildi.Çok sayıda öğrencinin Cuma Namazı kıldığı mescit çıkışında cemaate Isparta usulü helva kabune ikramında bulunuldu.ISPARTA (İHA)