TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI ONARIMINA

AİT YAPILAN YARDIMLAR İLE İLGİLİ

BASIN BİLDİRİSİ





Kültür ve Turizm Bakanlığımızca 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12.maddesi gereği 15/07/2005 tarihli ve 25876 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlıklarının projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla çıkarılmıştır. Söz konusu yönetmelik kapsamında 2007 yılından itibaren ilimizde 27 Proje Yardımı’na toplam 271.353,18 TL.; 15 Uygulama Yardımı’na toplam 500.000,00 TL. yardım yapılmıştır.



Bahse konu yönetmelik çerçevesinde 2019 yılı için de başvurular başlamıştır. “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik”in 8. maddesine uygun olarak Proje Yardımı için istenilen belgelerin hazırlanarak en geç 21/10/2019 tarihine kadar; Uygulama Yardımı için ise anılan yönetmeliğin 9. maddesine uygun olarak istenilen belgelerin hazırlanarak en geç 31/12/2019 tarihine kadar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne başvuruların yapılması gerekmektedir.



Görsel ve yazılı basın yoluyla duyurulmasına müsaadelerinizi arz ederim.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)