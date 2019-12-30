ANALİG HENTBOL TAKIMLARIMIZ
ÇEYREK FİNALDE
ISPARTA Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kız-erkek Hentbol takımlarımız, Hatay'da düzenlenen Hentbol Grup müsabakalarında çeyrek finale yükseldi.
Yenilgisiz çeyrek finale yükselen Isparta ANALİG Hentbol Kız-Erkek takımlarımız 27 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Karaman'da yapılacak olan Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Hentbol çeyrek final müsabakalarında Türkiye yarı finallerine yükselmek için mücadele edecek.
Sporcularımız ve antrenörlerimizi tebrik ediyor başarılarının devamını diliyoruz.
Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü