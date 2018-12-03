- Isparta'da yoğun sis etkili oldu
- Isparta kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 - 25 metreye kadar düştü. Sabahın erken saatlerinde ilçe ve şehirler arası yolculuğa çıka. vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler de trafikte daha yavaş seyretmek durumunda kaldı.
İHA