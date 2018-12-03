- Isparta kent merkezi ve çevresinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı. Özellikle Isparta - Afyonkarahisar Karayolu üzerinde yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 20 - 25 metreye kadar düştü. Sabahın erken saatlerinde ilçe ve şehirler arası yolculuğa çıka. vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemediler. Görüş mesafesinin azaldığı yollarda sürücüler de trafikte daha yavaş seyretmek durumunda kaldı.İHA