38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapıldı.



ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, 38 ilin jandarma komutanlıklarına atama yapılırken, Jandarma Genel Komutanlığındaki 18 generalin görev yeri değişti. Ayrıca, 4 albay generalliğe yükseltilirken, 2 general de emekliye sevk edildi.



ISPARTA



Buna göre, Isparta İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan Iğdır İl Jandarma Komutanlığına, Samsun İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu Isparta İl Jandarma Komutanlığına getirildi.