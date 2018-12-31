TC

ISPARTA VALİLİĞİ

JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

2018-2019 Yılı kış mevsiminin ağır geçmesi ihtimali göz önünde bulundurularak yağmur, kar yağışı, tipi, buzlanma, sis ve heyelan gibi doğa olaylarına karşı İsparta İl J.K.lığı Trafik Timlerinin sorumluğunda bulunan yollarda sürücülerin güvenli bir şekilde seyahatlerini sağlamak amacıyla çeşitli trafik tedbirleri alınmıştır.

Ancak; alınan tedbirlere rağmen bazı sürücülerin kötü hava koşullarında araçlarında kış lastiği, zincir, çekme halatı ve takoz gibi avadanlıklar bulunmadan seyahat etmeleri nedeni ile yollarda mahsur kaldıkları görülmektedir.

İsparta il J.K.lığına bağlı Trafik, Asayiş ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri tarafından;

a. 29 Aralık 2018 günü saat 10.00 sıralarında Eğirdir ilçesi Sarıidris kasabası Kartaltepe bölgesinde av yaptığı esnada kar nedeni ile arazide mahsur kalan ve kayadan kayarak düşmesi sonucu ayağı kırılan M.P. isimli şahıs aynı gün saat 22.20 sıralarında kurtarılmış,

b. 30 Aralık 2018 günü saat 11.00 sıralarında Davraz kayak merkezi yolunda kar yağışı nedeniyle yoldan çıkararak şarampole giren bir araç kurtarılmış,

c. 30 Aralık 2018 günü saat 09.45 sıralarında kendilerine ait araç ile Davraz kayak merkezine çıkmak isteyen Ş.S.A ve araçta yolcu olarak bulunan arkadaşı ile yoğun sis ve asfalt yolun buz tutması sebebiyle mahsur kalmışlar ve aynı gün Jandarma Arama Kurtarma Timi aracı girdiği çukurdan çıkartılarak, mahsur kalan vatandaşlar İsparta Merkezine indirilmiştir.

Bu kapsamda;

a. Sürücülerin zorunlu olmadıkça kötü hava şartlarında seyahat etmemeleri,

b. Gidecekleri yolun açık olup olmadığını (112) Acil Çağrı Merkezi ile (159) Karayolları Yol Danışma hattından sormalarını,

c. Buzlanma, çığ, heyelan, sis gibi olumsuz hava şartlarına karşı tedbirli olmaları,

ç. Araçlarında 01 Aralık - 01 Nisan ayları arasında kış lastiği kullanmaları ve

zincir çekme halatı, takoz gibi avadanlıklarını hazır bulundurmaları gerekmektedir.