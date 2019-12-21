Iyaşpark AVM ve Cinema Pink işbirliği ile Mucize 2 Aşk filminin oyunculu gala gösterimi Iyaşpark Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Gala gecesine Mahsun Kırmızıgül ve oyucu ekibinden Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Metin Yıldız ve Deniz Özerman katıldılar. Organizasyon öncesi AVM etkinlik alanında yoğun bir katılımla birlikte güzel bir söyleşi gerçekleşti. Söyleşinin ardından sinema salonunda film gösterimi yapıldı. Gösterime bütün oyuncular izleyici olarak katıldı. Mahsun Kırmızıgül ve ekibi AVM ziyaretçileri tarafından yoğun ilgi ve sevgiyle karşılandı. Isparta Iyaşpark Otel’de bir gece konaklayan ekip, sonrasında toplu olarak Eğirdir ilçesinde bir gezi turu gerçekleştirdi. Mahsun Kırmızıgül ve ekibi Eğirdir gölüne hayranlıklarını dile getirirken mutlaka tekrar ziyaret etmek istediklerini belirterek şehirden ayrıldılar.