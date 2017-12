ISPARTA ITSO HABERLERİ BASIN BÜLTENİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni’ne ITSO Başkanı Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.İstihdam seferberliği kapsamında Ocak 2017’den bu yana istihdamlarını en fazla artıran iller, sektörler ve firmalar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldılar. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TOBB tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "İstihdam Şurası ve Milli İstihdam Seferberliği Ödül Töreni geçtiğimiz gün yapıldı. Başbakan Binali Yıldırım, Bakanlar ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rİfat Hisarcıklıoğlu'nun da hazır bulunduğu törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yönetim kurulu üyeleri ve Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Gözde Çağlar katıldı.Ödül töreninde konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini belirterek, "İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz." dedi.​TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu açış konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefi yüksek koyduktan sonra kendilerine düşenin de çalışmak olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Çok şükür hep birlikte, bir yıl boyunca büyük bir gayret gösterdik. Bu salonda iş dünyasının tüm paydaşları var. Allah emeğimizi zayi etmedi, bereketini de verdi. Böylece istihdamda tarihi bir başarı ortaya çıktı." diye konuştu.Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak istihdam konusunda "Bu iş olur" sloganıyla ulusal bir kampanya başlattıklarını hatırlatarak, bu seferberliğin milyonlarca insana iş ve aş sağladığını bildirdi.Hİsarcıklıoğlu, "Oda ve borsa camiası olarak Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz, edeceğiz. Sadece istihdamda değil, finansmanda ve girdi maliyetlerinin azaltılmasında da pek çok reformu hayata geçiren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza ve hükümetimize de teşekkür ediyorum. İş dünyası olarak ülkemize ve kendimize artık daha fazla güveniyoruz, cesaretle adım atıyoruz."dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstihdam Şurası'nda yaptığı konuşmada şubat ayında başlattıkları istihdam seferberliğine katılan iş dünyasına şükranlarını sundu.Erdoğan, seferberlik kapsamında 2017 yılından şu ana kadar 1,5 milyon kişiye ilave istihdam sağlanmasının Türkiye için bir rekor olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin geleceği ile ilgili kriz tellallığı yapanlara vereceğimiz en güzel cevap işte bu tür gelişmelerdir. Ülkemizin üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 oranında büyümesine dudak bükenlerin elde ettiğimiz 1,5 milyon kişilik ilave istihdamı takdir etmelerini elbette beklemiyoruz. Sadece gölge etmesinler, ayağımıza bağ olmasınlar, vaktimizi boşa harcamasınlar yeter, başka ihsan istemeyiz. Biz milletimizle, iş dünyamızla, esnafımızla, sanatkarımızla, çalışanlarımızla el ele verir Allah'ın izniyle önümüzdeki tüm engelleri aşarak hedeflerimize ulaşırız." diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmak." olarak ifade ettikleri ve 2023 projeleriyle somutlaştırdıkları bir hedefi bulunduğuna vurgu yaparak, şunları söyledi:"Bu hedefe ulaşmanın yolu üretmekten, özellikle de yenilenmekten, her alanda kendimizi geliştirmekten geçiyor. Ülkemizin bu yılın ilk üç çeyreğinde elde ettiği ortalama yüzde 7,4'lük büyüme oranı hamdolsun hedeflerimiz doğrultusunda ilerlediğimizi gösteriyor. İnşallah yıl sonunda da bu düzeyde bir oranı tutturacağımıza inanıyorum."Teşviklerin istihdamın artmasındaki ve sürekli hale gelmesindeki öneminin farkında olduklarını, bu nedenle de mevcut 11 istihdam teşvikini sürdüreceklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Burada özellikle benim tüm girişimcilerimizden, iş adamlarımızdan özellikle şahsım ve milletim adına yeni bir ricam olacak. Çünkü bu istihdam seferberliğini herhalde sürekli devletten bekleyecek olursak, bu ciddi bir yanılgı olur. Ama yaklaşık 1,5 milyon üyesi olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, herhalde 1,5'un üzerinde değildir, değil mi? 1,5 milyon üyesi olan Odalar ve Borsalar Birliği, yılbaşında kendisinden bütün üyelerimizin artı bir istihdam sağlamasını istemiştik, şimdi büyüme oranımız ikiye katladığına göre, eğer biz artı iki istihdam sağlayacak olursak bu, ülkemizin büyüme oranını Allah'ın izniyle daha da genişletecek, daha da yayacak ve bu ülkeyi kıskananları da çıldırtacaktır.""Yani her müessesemiz ikişer kişi istihdam edecek olursa, artı olarak söylüyorum, demek ki Allah’ın izniyle 11,1'i biz yükseltmeye devam ederiz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz, bu halkımın işverenlere olan muhabbetini, sevgisini de artıracaktır ve bu devlet-millet kaynaşmasını da daha da artıracaktır. Bu ülkede işvereniyle, işçisiyle ayrı bir muhabbeti de artıracaktır ve benim bugün sizlerden bu sözü almış olmam ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımı da inanıyorum ki coşturdu. Hele hele taşeronluk konusunun ortadan kalktığı bir dönemde böyle bir adımı atıyor olmamız bambaşka bir heyecan, coşku getirecektir."Başbakan Binali Yıldırım ise konuşmasında "Yılın üçüncü çeyreğinin büyüme rakamı yüzde 11,1. Dünyada bir rekor. Çin'i de Hindistan'ı da geride bırakarak, Türkiye listenin başına yerleşti. Türkiye'ye yakışan da budur. Aynı şekilde ihracatta da rekora gidiyoruz. Yıllık bazda aralık ayında 155,5 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Yıl sonu itibarıyla da bütün dönemlerin rekoruna ulaşmayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da, "Son 10 yılda toplam 7 milyon 167 bin kişiye istihdam sağladık. Bu nereden bakarsanız bakın, büyük bir başarı hikayesi, Türkiye'nin başarı hikayesidir” ifadesini kullandı.Sarıeroğlu, İstihdam Şurası'nın sonuçlarının ülkeye, millete ve çalışma hayatına yeni bir soluk ve heyecan getirmesini dileyerek, zor süreçlerden geçen Türkiye'nin her zamankinden daha güçlü, daha üretken olmak zorunda olduğunu vurguladı.