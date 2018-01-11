ISPARTA ITB HABERLERİ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde düzenlenen Türkiye Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu üyeleri Isparta Ticaret Borsasını ziyaret etti.Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet ADAR ve Genel Sekreter Ali KOYAK’ın hazır bulunduğu ziyarette KOSGEB İl müdürü Yurdun YILDIRIM ve Bakanlık Temsilcisi olan SDÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç.Dr.Ayhan GÖSTERİT program kapsamında gerçekleştirdikleri faaliyetlerden bahsetti.İlimizdeki firmaların programa daha fazla katılımının sağlaması gerektiğine vurgu yaptı.Programın sağlayacağı olanaklar ve fonlarla işletmelerin ARGE kapasitesinin ve katma değerli üretim imkanlarının artırılmasının hedeflendiğini söyledi.Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yön.Krl.Bşk.ADAR; KÜSİ ve benzeri programlara ilimiz firmalarının daha katılımcı olmalarının, firmalara ve dolayısıyla ilimizz ekonomisine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.Devletimizin sağladığı fon ve finansman desteklerinin ticari hayata ve yeni yatırımlara destek olduğunu, yine son dönemde de Ispartalı işadamlarının proje kültürüne uyum sağlayarak büyük miktarlarda hibe ve fonlardan yararlandığını söyledi.KÜSİ Programı kapsamında sağlanan desteklerinde ilimizdeki firmalara anlatılarak bu kalemden de ilimize ve ekonomimize fayda sağlanmasının gerektiğini söyledi. Bu amaçla yapılacak tüm toplantı ve organizasyonlar destek olacaklarının ve gerekirse evsahipliği yapacaklarının da altını çizdi.Ziyaret karşılıklı görüş alışverişi ve iyi temennilerle sona erdi.