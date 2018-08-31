- ISUBÜ, açıldığı ilk yılda yüzde 77.18 doluluk oranına ulaştı



- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ndeki (ISUBÜ) bölümlerin doluluk oranı yüzde 77.18 oldu.

ISUBÜ’de Toplam 46 bölümün kontenjanında ise doluluk oranı yüzde 100 olarak kayıtlara geçti. 2018-2019 Akademik Yılı kayıtları 3-7 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların ardından YÖK tarafından Ek Yerleştirme Programı yayınlanmasıyla birlikte bölümlerin doluluk oranlarının daha da yükselmesi bekleniyor.



ISUBÜ’de full çeken bölümler

Öte yandan, ISUBÜ’nün ilk açıldığı yılda yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarının tamamı dolan lisans ve ön lisans bölümleri ise şu şekilde; “Teknoloji Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Aksu Mehmet Süreyya Demiraslan MYO: Bankacılık ve Sigortacılık, Atabey MYO: Bilgisayar Programcılığı, Bitki Koruma, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Eğirdir MYO: Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Gelendost MYO: Gıda Teknolojisi, Gönen MYO: Bankacılık ve Sigortacılık, Isparta MYO: Bankacılık ve Sigortacılık, Grafik Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Turizm ve Otel İşletmeciliği, Keçiborlu MYO: Bilgisayar Programcılığı, Otomotiv Teknolojisi, Uçak Teknolojisi, Senirkent MYO: Bilgisayar Programcılığı, İnşaat Teknolojisi, Optisyenlik, Sütçüler Prof.Dr.Hasan Gürbüz MYO: Avcılık ve Yaban Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği, Ormancılık ve Orman Ürünleri, Şarkikaraağaç MYO: Gıda Teknolojisi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Teknik Bilimler MYO: Bilgisayar Programcılığı, Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Elektrik, Elektronik Teknolojisi, Fotoğrafçılık ve Kameramanlık, İnşaat Teknolojisi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Makine, Mekatronik, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Yapı Denetimi, Uluborlu Selahattin Karasoy MYO: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Grafik Tasarımı, Harita ve Kadastro, Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği, Uzaktan Eğitim MYO: Bilgisayar Programcılığı, Yalvaç Teknik Bilimler MYO: Bilgisayar Programcılığı, Yapı Denetimi, Yenişarbademli MYO: Avcılık ve Yaban Hayatı.”



İHA

