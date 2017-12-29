​ISPARTA İŞKUR, TURİZME KATKI SAĞLIYOR

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Isparta MÜSİAD işbirliği ile Isparta yerel turizmini geliştirmek ve kadınların iş hayatına katılımını sağlamak amacıyla “Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Elemanı” mesleğinde meslek edindirme kursu başlatıldı. Çoğu Isparta’nın Kuyucak köyü, Uluborlu, Gönen, Güneykent kasabasından gelen 20 kadın kursiyer Isparta MÜSİAD binasında eğitim alıyor.Isparta İŞKUR İl Müdür Yardımcısı Mustafa HÖKE , MÜSİAD yetkilileri ile beraber kursu ziyaret ederek kursiyerle görüştü.Kursiyerlere Konaklama ve Seyahat Hizmetleri alanının, Turizm sektörünün gelişmesine bağlı olarak çalışma alanları oldukça geniş olduğunu, kursu tamamlayanların otel, tatil köyü, sosyal tesis gibi konaklama ve dinlenme tesislerinde, misafirhanelerde, seyahat acentelerinde çalışabileceklerini, kurs sonrası istihdam sağlanması ve vatandaşlardan talep olması halinde turizm sektörüne yönelik kurslara devam edebileceklerini belirtti.