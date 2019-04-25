İŞKUR DUYURU METNİ

İl Müdürlüğümüz ile İtech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi işbirliğinde MEGİP kapsamında %50 istihdam garantili, Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı mesleğinde kurs düzenlenecektir.

Kursa katılmak isteyen kursiyerlerin son başvuru tarihine kadar İsparta Çalışma ve Iş Kurumu İl Müdürlüğüne gelerek veya www.iskur.gov.tr internet adresinden iş arayan kaydı yaptırmaları ve mülakat/seçme işlemleri için belirtilen yer, tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekmektedir.

Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı Bay/Bayan 10 Kişi (1 Grup) 06.05.2019 Pazartesi Saat: 10:00

İŞKUR İl Müdürlüğü 05.05.2019

Eğitim Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Eğitimin

Başlama-Bitiş

Saatleri Eğitimin Uygulanacağı Hafta Günleri Eğitim Yeri Adresi

08.05.2019

25.12.2019 08:00- 17:00 Pazartesi, Salı,Çarşamba, Perşembe, Cuma İtech Robotik Otomasyon Yenilenebilir Enerji Eğitim Medikal Taahhüt Sanayi ve Tic. Lmd. Şti. Eğitim Dersliği Sanayi Mah. 148 Cad. no:26 — ISPARTA

KURSLARA KATILMAK İSTEYENLER İÇİN GENEL ŞARTLAR

a) Üniversitelerin Mühendislik Bilimleri Bölümlerinden Lisans düzeyinde ya da üniversitelerin Fen Bilimleri bölümlerinin Fizik, Kimya, Biyoloji vb. bölümlerinden Lisans veya Onlisans düzeyinde mezun olmak (Öğrenci olanlar da başvuru yapabilir.)

b) 15 yaşım tamamlamış olmak,

c) Kurumca düzenlenen kurslara aynı meslekte daha önce katılmamış olmak,

d) İş ve Meslek Danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, danışmanın uygun görüşüne sahip olmak,

e) Emekli olmamak,

f) Kurslara katılma yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak, şartları aranır.

g) Kursiyerlere günlük kursiyer cep harçlığı ödenir.

Kamuoyuna önemle duyurur.



ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ