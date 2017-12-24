ISPARTA İŞ-KUR'DAN ENGELLİLER İÇİN PROJE

ENGELLİ ESKİ HÜKÜMLÜ PROJELERİ



Engelli ve eski hükümlü çalıştırmayan işverenlerden tahsil edilen idari para cezaları fonundan engellilerin mesleki eğitim ve rehabilitasyonu ile işe ve işyerine uyumlarının sağlanması ve kendi işini kurmaları için hazırlanacak projelere destek verilecektir.

Verilecek desteğin amacı, engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımcı olmaktır. Konu ile ilgili (2018/1. Dönem) proje başvuru Rehberi Kurumumuz www.iskur.gov.tr adresinde duyurular bölümünde yayımlanmıştır.



Aşağıda yer alan Başvuru Rehberi ve Formuna göre hazırlanacak projeler kamu ve sosyal taraflardan temsilcilerden oluşan Komisyon değerlendirmesi sonrasında desteklenebilecektir.

Desteklenecek projeler;

1-Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

2-Eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler,

3-Engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler,

4-Engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler,

5-Engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler.

6-Korumalı işyeri desteğine yönelik projeler.

Engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları ile kendi işini kurmak isteyen engelliler Proje teklifleri ile ilgili olarak, son başvuru tarihi 11 Aralık 2017 olan engelli ve eski hükümlülere yönelik proje çağrısının son başvuru tarihi 29 Aralık 2017 tarihi olarak değiştirilmiş olup, proje başvurularının belirtilen tarihine kadar İl Müdürlüğümüze bir (1) asıl ve bir (1) kopya olarak elden verilmesi veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Kamuoyuna önemle duyurur.









ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ