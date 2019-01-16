Isparta İŞKUR İl Müdürlüğümüzde görevli İş ve Meslek Danışmanları ile İş Kulübü liderleri ile bir araya geldi. İş Arayan Danışmanları ve Engelli Danışmanlarının katıldığı bilgilendirme toplantısı 2018 faaliyetlerinin değerlendirmesi ile başladı.İş Kulübü lideri Hüseyin Yeşilyurt yaptığı sunumda İş Kulübü faaliyetlerini anlattı. Sunum esnasında karşılıklı soru cevap yapılarak görüş alışverişinde bulunuldu. Sunum sonrası Problem Çözme ile ilgili bir olay verilerek önem sırası ve karmaşık problem çözme yetenekleri uygulamalı örnek üzerinden gösterildi. İş Kulübüne yönlendirmemiz gereken danışan profilleri hakkında görüşler ortaya konularak işe yerleştirmelere nasıl katkıda bulunulacağı konuşuldu.Toplantı sonunda İş Kulübünün % 49 luk bir başarı elde ettiğini belirten Yeşilyurt , İş Kulüplerinin ülkemiz açısından önemini dile getirmiştir.