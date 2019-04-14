2019 yılı Orman Yangınları ile Mücadele komisyonu toplantısı 12 Nisan 2019 tarihinde Bölge Müdürlüğümüz sosyal tesislerinde gerçekleştirildi. Toplantıya Isparta Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, İl Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı, İl Jandarma ve İl Emniyet Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürümüz Kenan Akduman ve diğer ilgili kurum amirleri katıldı.Toplantıda bir konuşma yapan Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı, Orman yangınlarıyla mücadele konusunun önemli bir görev olduğunu “Orman yangınlarıyla mücadele konusunda Isparta Orman Bölge Müdürlüğünün başarılı bir performans sergilediğini, bütün kurumlar olarak görülen riskleri, emareleri hızlı bir şekilde ilgililere ileterek çok önemli bir görevin yerine getirileceği, olay öncesinde yapılan çalışmalar da bir o kadar önem taşıyor. Bu yüzden birimler arasında koordinasyon oluşturmak Ekolojik sistemin korunması ve tehlikelerin bertaraf edilmesi açısından önem arz ediyor” diyerek, Gerek orman yangınları ile mücadele gerekse ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve sosyal proje çalışmalarında sağlanan başarılar nedeniyle Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman nezdinde tüm orman teşkilatını tebrik etti.Orman Bölge Müdürümüz Kenan Akduman tarafından, yapılan faaliyetler, önceki yıllarda çıkan orman yangınlarına ait istatistiki veriler ile mevcut orman yangınlarına mücadele organizasyonu hakkında bilgiler içeren sunumu yapmasının ardından 2019 yılı Yangın Komisyon kararlarına son şekli verilerek imzalanmasının akabinde Vali Yardımcısı Dr. Hakan Kubalı’nın Bölge Müdürmüz Kenan Akduman’ı Makamında ziyaretiyle toplantı tamamlandı.Isparta Orman Bölge Müdürlüğü