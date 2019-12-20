T.C.

ISPARTA VALİLİĞİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Sayı : 59916911-621.99-E.3948144 19.12.2019

Konu : Atıl Araziler Üretime Kazandırılması

BASIN BÜLTENİ



Atıl Araziler Üretime Kazandırılması

Ülkemizde tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanımının sağlanmasına yönelik 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında hazırlanan "Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri Hakkında Yönetmenlik" 13.04.2018 tarih ve 30390 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu bağlamda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce hazırlanan 31.10.2019 tarihli "Tarımsal Arazi Edindirme İş ve İşlemleri İle İlgili Teknik Talimat" çerçevesinde atıl (tarım arazisi olup kullanılmayan) durumda olan tarımsal parsellerinin Tarım ve Orman İl ve İlçe müdürlükleri aracılığıyla kiralanmasını ve satılmasını isteyen taşınmaz sahiplerine İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince yardımcı olunacaktır.

Atıl durumdaki taşınmazını kiralamak veya satmak isteyen taşınmaz sahiplerinin parsel numaralarını içeren dilekçe ile birlikte 03.02.2020 tarihine kadar İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.