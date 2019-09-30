KKYDP Müracaatlarında Süre Uzatıldı

Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan, Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (2019/30)' da değişiklik yapılmasına dair Tebliğ (2019/41), 26.09.2019 tarih ve 30900 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğde, "MADDE 4 – Aynı Tebliğin 20 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "altmış gün" ibaresi "yüz beş gün" olarak değiştirilmiştir" denilmektedir.



Buna göre KKYDP (Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı) müracaatlarında süre uzatılmış ve 30.09.2019 olan son başvuru tarihi 14.11.2019 olarak değiştirilmiştir. %50 hibe verilen konu başlıkları



a) Bitkisel ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

b) Hayvansal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

c) Su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

ç) Soğuk hava deposu d) Çelik silo,

e) Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması,

f) Yenilenebilir enerji kullanan yeni sera,

g) Yenilenebilir enerji üretim tesisleri,

ğ) Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar,

h) Kırsal ekonomik alt yapı yatırım konularından; kırsal turizm yatırımları, çiftlik faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri ( yüksek plastik tünel, don doluya yönelik file, mantarcılık, arıcılık ekipmanları, silaj ve balya makinesi, yem kırma ezme dağıtma kineleri,balıkçı barınak modernizasyonu ve ekipmanlar, çiftlik gübre dağıtma makineleri, süt sağım soğutma makineleri), el sanatları ve katma değerli ürünler, bilişim sistemleri ve eğitimi yatırımları, hibe desteği kapsamında değerlendirilmektedir.

Desteklemelerden yararlanmak isteyen yatırımcılara önemle duyurulur.