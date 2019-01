Isparta İl Sağlık Müdürlüğü Basın Bülteni.

Verem (tüberküloz) hastalığı. "Mycobacteriımı tııbercıtlosis" basili tarafından oluşturulan bulaşıcı bir hastalıktır. Verem ile ilgili olarak toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa bütün kesimlerin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl ocak avının ilk haftasında Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası düzenlenmektedir. Bu yılda 06-12 Ocak 2019 tarihleri arasında ”72. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası" düzenlenecektir.Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "'Küresel Tüberküloz 2018 Raporu"na göre dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı (insidans) ve tüberkülozdan ölümler düşmektedir. Dünya genelinde 2017 yılında 10 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Bunların yaklaşık 6 milyonu erkek. 3 milyonu kadın ve 1 milyonu çocuktur (15 yaş altı). Dünya genelinde 2017 yılında 1.6 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir.Türkiye'da de tüberküloz görülme sıklığı (insidans) her yıl yaklaşık %4-5 oranında azalmaktadır. Ülkemizde 2017 yılında vereni savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam TB vaka sayısı 12.046’dır.Verem mikrobu, hasta insanlardan öksürme ve hapşırma ile ortama yayılan mikrobun solunum yolu ile alınması sonucu bulaşır. Tedavi olmayan her hasta yılda 10-15 kişiye hastalığı bulaştırmaktadır.Verem hastalığı oluştuğunda; halsizlik, iştahsızlık, kilo kaybı, çocuklarda kilo alamama, gece terlemesi gibi genel yakınmalar görülür. Bunun dışında öksürük, balgam, öksürükle kan tükürme, göğiis-strt-yan ağrısı, nefes darlığı gibi akciğer şikâyetleri ortaya çıkar. İki-iiç haftadan uzun süren Öksürükte veremden şüphelenmek gerekir.Veremin teşhis ve tedavisi ücretsizdir.Tedavide kullanılan ilaçlar Vereni Savaşı Birimlerinden ücretsiz olarak verilmektedir.İlaçların düzenli içilmesi çok önem taşır. Çünkü tedaviyi yarım bırakan hastalar toplumda basil saçmayı sürdürmektedirler. Hastanın ilaçlarını içtiğinden emin olmak için her doz ilacı bir sağlık personelinin gözetiminde içirtmek en uygun yoldur. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nün önerdiği bu stratejiye Doğrudan Gözetimli Tedavi Stratejisi (DGTS) denilir. Tedavide ilaçlar eksik ya da düzensiz kullanılırsa hastalık iyileşmez ve kullanılan ilaçlara direnç gelişebilir. Buna dirençli tüberküloz denir. Özellikle çok ilaca dirençli tüberküloz denilen hastalık tehlikeli bir durum arz eder. Ülkemizde dirençli verem hastalarının tedavisi Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde yapılmaktadır. Verem hastalarının aile bireyleri ve yakın temaslı olduğu diğer kişiler vereni savaşı dispanserlerinde ücretsiz muayene edilmektedir. Bu muayenede hasta olduğu belirlenen kişiler tedavi altına alınır, hasta olmayan takat verem olma riski taşıyan kişilere ise koruyucu tedavi verilir.Dr Mehmet KarakayaİL SAĞLIK MÜDÜRÜ