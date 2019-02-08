9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ



Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında 1987 yılından bu yana her yıl 9 Şubat günü Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere, küresel tütün salgınını önlemek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde hazırlanan ve bugün itibarıyla 172 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini (TKÇS) ülkemiz 2004 yılında imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolü kapsamında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde Ülkemiz Tütünle Mücadele ve Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi projeleriyle dünyada örnek ülke haline gelmiştir.

Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, insanların sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmaktır, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır.

9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır.

Sigaranın verdiği zararları ortadan kaldırmanın tek yolu; sigarayı tamamen bırakmaktır. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarımıza müracaat edilerek veya Bakanlığımızın “Alo 171 Sigara Bırakma Hattı” aranarak destek istenmelidir. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız için Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğimize, Isparta Şehir Hastanesinde 5 adet olan Sigara Bırakma Polikliniğimize beklemekteyiz. Polikliniklerimizde sizler için en uygun tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ayrıca Toplumumuzun tüm kesimini hep birlikte “Dumansız Hava Sahasını” oluşturmaya çağırıyoruz. Lütfen kendinize bir iyilik yapın geç olmadan sigarayı bırakın.

Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak kendiniz ve aileniz için yeni bir başlangıç yapın,



UNUTMAYIN SİGARA BAĞIMLILIĞI BİR HASTALIKTIR VE TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR…







Dr. Mehmet KARAKAYA

İl Sağlık Müdürü