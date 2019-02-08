Isparta Yazar Kasa Servisi

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KARAKAYA AÇIKLADI

Isparta il sağlık müdürü Karakaya ''...kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir.''

ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KARAKAYA AÇIKLADI
ISPARTA 0
Isparta Düğün SalonlarıISPARTA LOKANTALARI
9 ŞUBAT DÜNYA SİGARAYI BIRAKMA GÜNÜ
           
Tüm dünya ülkelerinde, tütün ürünleri  tüketiminin ve tütün dumanına maruz kalmanın yol açtığı zararlı etkilerinin önlenmesi ve küresel tütün salgınını önlemek amacıyla yapılan çalışmalar bağlamında 1987 yılından bu yana her yıl 9 Şubat günü Dünya Sigarayı Bırakma Günü olarak kutlanmaktadır. Bilindiği üzere, küresel tütün salgınını önlemek üzere Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) önderliğinde hazırlanan ve bugün itibarıyla 172 ülkenin taraf olduğu Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesini (TKÇS) ülkemiz 2004 yılında imzalamıştır. Sözleşmenin imzalanmasından sonra tütün kontrolü kapsamında önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler sayesinde Ülkemiz Tütünle Mücadele ve Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi projeleriyle dünyada örnek ülke haline gelmiştir.
Tütün kullanımı, bulaşıcı olmayan hastalıkların en önemli risk faktörlerinden birisi olup tütün kullanımının azaltılmasıyla birçok hastalığın önüne geçilebilmektedir. Önemli bir halk sağlığı sorunu olan sigara kullanımı aynı zamanda birey ve ülke ekonomisini olumsuz yönde etkileyen bir alışkanlıktır. “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” adı altında tertip edilen etkinliklerin amacı; sigara kullanma alışkanlığı olan insanların sigaranın zararları konusundaki bilgilerini artırmak suretiyle, insanların  sigara kullanma alışkanlığından uzaklaşmasına sebep olacak birtakım davranış değişikliklerine sebep olmaktır, sigaranın zararları konusunda toplumsal farkındalık oluşturmaktır.
9 Şubat tarihi, sigaradan kurtulmak isteyen bireyler için önemli bir başlangıç olabilir. Bir bağımlılık türü olan sigaradan kurtulma yönündeki en önemli adım, kişinin sigarayı bırakma konusundaki kararlılığıdır.   
     Sigaranın verdiği zararları ortadan kaldırmanın tek yolu; sigarayı tamamen bırakmaktır. Bu durumda en yakın sağlık kurum ve kuruluşlarımıza müracaat edilerek veya Bakanlığımızın “Alo 171 Sigara Bırakma Hattı”  aranarak destek istenmelidir. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlarımız için Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bırakma Polikliniğimize, Isparta Şehir Hastanesinde 5 adet olan Sigara Bırakma Polikliniğimize beklemekteyiz. Polikliniklerimizde sizler için en uygun tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Ayrıca Toplumumuzun tüm kesimini hep birlikte  “Dumansız Hava Sahasını” oluşturmaya çağırıyoruz. Lütfen kendinize bir iyilik yapın geç olmadan sigarayı bırakın.
Sigarayı bırakmak için en doğru zaman şu andır, hemen size en yakın sigara bırakma polikliniğine başvurarak kendiniz ve aileniz için yeni bir başlangıç yapın,

UNUTMAYIN SİGARA BAĞIMLILIĞI BİR HASTALIKTIR VE TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR…
 
 
 
                                                                                           Dr. Mehmet KARAKAYA
                                                                                                     İl Sağlık Müdürü
Yazdır
ISPARTA EVLİLİK FUARI
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Pilot uygulama Türkiye'de ilk defa Isparta ve Antalya illerinde başlatıldı
Isparta'da Jandarmadan silah operasyonu
ISPARTA İL SAĞLIK MÜDÜRÜ KARAKAYA AÇIKLADI
Bunu yapana 400 lira çocuk desteği
KOSGEB Isparta İl Müdürlüğü ile İşbirliği Anlaşması
Isparta'daki süs bitkisi yetiştiricilerine müjde...
ÇOCUK VE GENÇLERDE TV, CEP TELEFONU VE İNTERNET KULLANIMININ ZARARLARI
Isparta'da Kızılçam Tensil Çalışmalarında Sona Gelindi
ISPARTA'DA MHRS HASTALARA YERİNDE HİZMET VERİYOR!
ISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDI
"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı
Elektrik faturalarına ayar geliyor
''Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli'' Paneli sona erdi...
LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ
ISPARTA'DA ''ENGELİMİ DEĞİL, YETENEĞİMİ GÖR'' PROJESİ
ISPARTA'DA "ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN” EYLEMİ
VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT!
Gözbebeğimiz Eğirdir Gölü Paneli Başladı
Burdur'da 69 metrelik barajda seviye yükseldi!
Resmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacak
Isparta'ya Badminton'dan güzel derece...
Davraz Kayak Merkezi'nde Snowboard slalom heyecanı
Isparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylem
ISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDI
Meteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıIsparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaraları
Sarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşü
ISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİ
En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!En soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!
Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...
Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden kareler
Isparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğraflarıIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta'da Merkez kasaba ilçe ve köylerden kar manzaralarıSarıkamış Şehitlerimiz için Isparta'da anma yürüyüşüISPARTA'NIN İLÇELERİ VE GEZİLECEK YERLERİEn soğuk yerlerden inanılmaz fotoğraflar!Eğirdir Gölü 3. Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarından kareler...Isparta'da düzenlenen 3. Bilim Şeneliği'nden karelerIsparta'dan muhteşem ödül almış lavanta ve gül fotoğrafları
Isparta KuyumcularıIsparta Mobilya FirmalarıIsparta Yeni Nesil Yazar KasaISPARTA İÇ GİYİMISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA TÜRKER AVM

ÇOK OKUNANLAR

TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?TARIK MENGÜÇ ISPARTA İÇİN NELER SÖYLEDİ?03 Şubat 2019
Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı Aranan şüpheli şahıslar Isparta'da yakalandı04 Şubat 2019
Isparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYPIsparta'da 6 ay süreyle 515 kişilik TYP04 Şubat 2019
Isparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı YapıldıIsparta'da Okul/Kurum Müdürler Toplantısı Yapıldı01 Şubat 2019
Isparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylemIsparta'da ve Tüm İllerde uygulanacak eylem05 Şubat 2019
BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!BU FUARI GÖRMEDEN EVET DEMEYİN!01 Şubat 2019
ISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDIISPARTA MERKEZDEKİ GÖLET TAMAMLANDI05 Şubat 2019
ISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDIISPARTA'DA ''ÖNCELİK HAYATIN, ÖNCELİK YAYANIN'' EYLEMİ YAPILDI06 Şubat 2019
HEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDAHEMŞERİMİZ CAHİT BERKAY ISPARTA STANDINDA03 Şubat 2019
"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı"Göz Bebeğimiz Eğirdir Gölü"nün Sorunları ve Çözüm Önerileri SDÜ'de Ele Alındı06 Şubat 2019
Resmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacakResmen açıklandı! 9 bin 500 personel alacak06 Şubat 2019
ISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDIISPARTA'DA BİR HASTAYA KALBİ DURDURMADAN BY-PASS YAPILDI04 Şubat 2019
Meteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına UyarısıMeteorolojiden Isparta İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Uyarısı05 Şubat 2019
VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT! VALİLİK DUYURDU...ISPARTA'DA BU ARAÇLARI KULLANANLAR DİKKAT! 06 Şubat 2019
Iyaşpark AVM’de Kitap Fuarı BaşladıIyaşpark AVM’de Kitap Fuarı Başladı04 Şubat 2019
Elektrik faturalarına ayar geliyorElektrik faturalarına ayar geliyor06 Şubat 2019
LAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİLAVANTANIN MORU GÜLÜN PEMBESİ GÖLLERİN MAVİSİ06 Şubat 2019
ISPARTA'DA ​İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISIISPARTA'DA ​İŞKUR – ISUBÜ KARİYER GÜNÜ TOPLANTISI04 Şubat 2019
ATICILIK SPORUNDA ISPARTA'NIN BAŞARISIATICILIK SPORUNDA ISPARTA'NIN BAŞARISI04 Şubat 2019
ISPARTA İÇİN BÜYÜK TANITIM YAPILIYOR!ISPARTA İÇİN BÜYÜK TANITIM YAPILIYOR!02 Şubat 2019