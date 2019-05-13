657 sayılı Devlet Memurları Kanuııu’nun Değişik 48/A maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşıyor olmak. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğinde belirtilen şartlara haiz olmak. Halen Diyanet İşleri Başkanlığında görevli olmak. Asaleti tasdik edilmiş olmak.

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak. -Kurumca ya da ilgili kuruluşlarca düzenlenen bilgisayar işletmenliği veya bilgisayar kullanma eğitiminde başarılı olduğuna dair belge ya da sertifikaya sahip olmak,

Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak, Görevini yapmaya mani fiziksel bir engeli bulunmamalı

Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak. Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

En .az lise ve dengi okul mezunu olmak. Diyanet İşleri Başkanlığında en az iki yıl görev yapmış olmak. Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Aşçılık Sertifikasına sahip olmak. Yapılacak sözlü sınavda başarılı olmak.

Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar 13/05/2019 - 24/05/2019 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde matbu dilekçe ile İsparta İl Müftülüğüne şahsen veya posta yoluyla müracaat edeceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular ile postadaki vaki gecikmeler ve 24/05/2019 tarihi saat 17:00’den sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Sınavı kazananların ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan tespit edilmesi halinde sınavı ve ataması iptal edilecektir.

Sınav 29 Mayıs 2019 Çarşamba günü saat 09:00’ da İsparta İl Müftülüğünde yapılacaktır. İlan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

Dilekçe, Müftülükçe Onaylı Hizmet Belgesi, Aşçılık için; Milli Eğitim Bakanlığından Onaylı Aşçılık Sertifikası, V.H.K.İ. için; Bilgisayar sertifikası.

SN Kadro Unvanı Hizmet

Sınıfı Kadro

Derecesi Kadro

Adedi Kadronun Bulunduğu Yer 1 Bekçi Y.H.S 12 1 İsparta İl Müftülüğü 2 Bekçi Y.H.S. 12 1 Mekke Kur’an Kursu 3 Aşçı Y.H.S 10 1 Mekke Kur’an Kursu 4 Hizmetli Y.H.S 7 2 Mekke Kur’an Kursu 5 Hizmetli Y.H.S 10 1 Fatih Kur’an Kursu 6 Hizmetli

(BAYAN) Y.H.S 5 1 Deregümü Kur’an Kursu 7 V.H.K.İ. G.İ.H. 9 1 Eğirdir İlçe Müftülüğü 8 V.H.K.İ. G.İ.H. 9 1 Sütçüler İlçe Müftülüğü 9 V.H.K.İ. G.İ.H. 9 1 Uluborlu İlçe Müftülüğü 10 V.H.K.İ. G.İ.H. 9 1 Yalvaç İlçe Müftülüğü 11 V.H.K.İ. G.İ.H. 9 1 Yenişarbademli İlçe Müftülüğü

T.CİSPARTA VALİLİĞİİl Müftülüğüİl Müftülüğümüzde münhal bulunan aşağıda unvanı, hizmet sınıfı, kadro derecesi, kadro adedi yazılı münhal kadrolara Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Sınav Yönetmeliğimin ilgili maddeleri gereğince sözlü ve uygulamalı yarışma sınavı ile naklen personel alımı yapılacaktır.A - Sınava Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Genel Şartlar:B-Veri hazırlama kontrol işletmeni:3- Başkanlık teşkilatında en az iki yıl görev yapmış olmak.C- Bekçi Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:1 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak.Ç- Hizmetli Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:1 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak.D- Aşçı Sınavına Katılmak İsteyen Adaylarda Aranan Özel Şartlar:E- Başvuru İşlemleri:F- Sınav İşlemleri:G- Başvuru İçin Gerekli Belgeler:Bayram ŞAHİNİl Müftüsü