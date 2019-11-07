Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması

Isparta İl Müftülüğü Mevlid-i Nebi Haftası programları ve açıklaması
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MEVLİD-İ  NEBİ HAFTASI
            Mevlid Kandili, Hak Tealanın mahbubu, üstün varlığı ile mahlukatın en şereflisi olan iki cihan güneşi, varlığı ve peygamberliği ile cana can katan, feyiz ve irşadiyle dünyayı ihya eden, hiç batmayacak din güneşinin ışıklarını bütün cihana yayan, Kur’an-ı Kerimle bu yüce dini ebediyen payidar kılan Hz. Muhammed Sallallahu aleyhi ve Sellemin doğum günüdür.  Allahın habibi 571 yılında rebiul evvel ayının 12. Gecesinde dünyaya gelmiş onun gelişi dünyaya yeniden hayat vermiştir.
     Allah'ın Rasûlü gelmezden evvel, Roma devletinde hırs, Pers devletinde hased, Arab ülkelerinde ırkçılık ve vahşet hükümran idi. Bunların tümünü kuşatan kelime nifaktır. Allah'ın Rasûlü, kendisine gelen vahiyle nifakın başına bir hemze getirerek, infak etti. İnfak Allah Celle Celâlühü yolunda harcamak manasındadır. Bu hasleti geliştirerek zenginle fakir arasında zekat, karşılıksız borç vermek usulünü oluşturdu. Bu usulle ise iki put (hırs ve hased) yıkıldı. Allah Rasûlü sallallâhu aleyhi ve sellem bu iki büyük putu iki hasletle yani isar yani diğergamlıkla ve mutlak adaleti tesis etmekle yok etti.
            O rahmet peygamberiydi. Hiçbir zaman zulme boyun eğmez zalimin karşısında mazlumun yanında yer alırdı. Yoksullarla ekmeğini paylaşır, büyüklenmeden nefret ederdi. Hz peygamber kendisine gelen vahiyle önce Mekke ve Medine olmak üzere islamın evrensel mesajlarını tüm dünyaya iletti. Insanın onur ve haysiyyetini dinin temel ilkesi olarak yerleştirdi.
            O bütün insanlık için seçkin bir önderdir. Onun gösterdiği yolun yolcusu olmak insan için en üstün şereftir. Iki cihan saadetidir. Unutulmamalıdır ki, insanın dünya ve ahiret mutluluğu ancak Allahu tealayı sevmekle , Allahu Tealayı sevmek ise peygamberine ittiba etmekle mümkündür. Nitekim Rabbimiz şöyle buyurmaktadır
قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُHabîbim de ki: Eğer gerçek siz Allah'ı seviyorsanız Bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin...”[[1]] mealindeki ayet-i kerîmede muhabbet, ittibâ' ile tefsir olunmuştur. Allah ve Peygamber'i sevmenin alâmeti, Peygamber'in emr ve yasaklarına ittibâ' etmektir. Muhammed sallahu aleyhi ve sellemi sevmek sadece sevdiğini söylemek değil, onun sözünü, fiillerini iyice öğrenip yapmaya çalışmaktır. Onun yaşantısını hayatımıza tatbik etmektir.
            Eğer biz  Muhammed sallahu aleyhi ve selleminin tarif ettiği İslamı bil fiil yaşarsak Allahu teala bize yardım eder… çünkü rabbimiz:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ    Ey iman edenler! Allah subhanehu ve tealanın dinine yardım ederseniz O da size yardım eder ve sizi dimdik ayakta tutacaktır” diye buyurmuştur. Peygamberimiz bize hem dünyayı hem ahireti tarif etmiştir. Onun tarif ettiği dinde Allah’a boyun eğmekle, namazla, oruçla, zekat vermekle hacca gitmekle, islami her türlü çalışmayla, zilletimizi Allah’a arz ederiz. Buna abdiyyet(kulluk) denir. Allaha kul olmakla Allah’ın ihsan iyilik ve rahmet kapılarını açmış oluruz, peygamberin yolundan gitmiş oluruz. Bu da ancak tatbiki islamla, yani İslamı hayatımızın her alanında bizzat yaşamakla mümkün olur.
 
            Başkanlığımız Mevlid Kandili Haftası münasebetiyle toplumumuz, gönül coğrafyamız bütün insanlık için önem arzeden bir konuyu tema olarak belirlemekte ve bu çerçevede pek çok etkinlik gerçekleştirmektedir. Bu yıl da tema olarak “Hz Peygamber ve Aile” konusu seçilmiştir. İslamın rahmet yüklü mesajlarının ve Peygamber Efendimizin eşsiz örnekliğinin ve rehberliğinin toplumun tüm kesimlerine ulaştırılmasını sağlamak için Isparta Müftülüğü olarak pek çok etkinlikler planladık. Bu programlar şunlardır:
  • 08.11.2019 tarihinde saat 12:00 de Ulu camide Kur’an ziyafeti ve hatim okunması
  • 08.11.2019 tarihinde saat 18:40 da Ulu camide Mevlid kandili programı
  • 10.11.2019 tarihinde saat 06:00 da aile buluşması programı
  • 14.11.2019 tarihinde saat 20:00 de Iyaşpark Kongre ve Sergi Sarayında SDÜ ilahiyat Fak. Dekanı Prof.Dr. Rifat OKUDAN hocamızın konferansı
  • Hafta içerisinde resmi daire Kurum ve kuruluşların ziyaretleri, radyo programları, huzurevi ziyareti, esnaf ziyaretleri, çocuk evi ve sevgi evlerininin ziyaret edilmesiyle programlar gerçekleştirilecektir.
 
            Bu vesile ile bütün İslam aleminin Mevlid kandilini kutlar Ispartamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini Cenab-ı rabbul aleminden niyaz ediyorum..
 
[[1]]Âl-i İmran Sûresi ayet 31
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