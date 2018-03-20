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Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim yapıldı

Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim yapıldı
ISPARTA
G.Tarihi: 19.03.2018 19:18
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Isparta Düğün Salonları
  
  - Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde devir teslim yapıldı   
  
 Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker'in Milli Eğitim Bakanlığı'na müşavir olarak atanmasının ardından boşalan koltuğa Süleyman Demirel Üniversitesi’nde (SDÜ) akademisyen olarak görev yapan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım getirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çoker, görevini yeni müdür Ahmet Yıldırım’a devretti.   
 Yeni görevine geçen hafta atanan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım, yapılan devir teslim sonrasında sabah saatlerinde mesaiye başladı. 
 
 Çoker: “Görevimi gönül rahatlığıyla teslim ediyorum “ 
 Görevini teslim eden Şahan Çoker, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım’ı bina kapısında karşılayarak kutladı. Makamını yeni müdüre çiçeklerle devreden Şahan Çoker, koltuğunun emin ellerde olduğunu ifade ederek, “Ahmet Bey’in yeni görevi kendisine, camiamıza ve ilimize hayırlı olsun. Görevimi gönül rahatlığıyla teslim ediyorum.  Akademik ve genç kimliği olan bir kardeşimize koltuğu teslim ettiğim için gözüm arkada kalmayacak. Müdürümüzün Isparta’ya büyük hizmetler yapacağından eminim. 21’inci yüzyılın çocuklarına çok değer katacağından şüphem yok. Genç kardeşime koltuğu bırakmaktan onur ve gurur duyuyorum” dedi. 
   
Yıldırım: “Camiama tekrar hizmet etmek nasip oldu” 
 Görevi devralan Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıldırım’da Çoker’e, camia adına teşekkür ederek, şilt ve çiçek takdim etti. Yapılan takdim sonrasında duygulanan Çoker, teşekkür etti. 
 Yeni Müdür Yıldırım devir teslim sırasında yaptığı konuşmada, “Milli Eğitim camiasında uzun yıllar görev yaptım, daha sonra SDÜ’ye geçtim. Camiama tekrar hizmet etmek nasip oldu. Bu bir bayrak yarışıdır. Bayrağı ileriye taşımaya devam edeceğiz. Şehre hizmet etme noktasında bize güvenen büyüklerimize şükranlarımı sunarım. Koşturarak görevimize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.  
Devir teslimin ardından Çoker ve Yıldırım bir süre sohbet etti. 

 ISPARTA (İHA)
 
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