Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü’müzce her yıl düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Programı 25-29 Kasım 2019 tarihleri arasında Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğünde düzenlenecektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personelinin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak, daha üst seviyedeki görevlere hazırlanmalarını sağlamak, hizmete ilgisini en üst düzeye çıkarmak, görev ve yetki sorumlulukları konusunda yetiştirmek için uygulanacak hizmet içi eğitimin ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usullerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.



Aydın, Burdur, Denizli, Isparta, Muğla ve Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve Bağlı birimleri ile Bakanlığımıza bağlı birimlerde görev yapan personele yönelik dezenlenen eğitim programı Isparta Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşecek olup, Hizmet İçi Eğitim Programında;

- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kurumsal Kimlik, Halkla İlişkiler ve Protokol Kuralları, İş Ahlakı ve Etik, Mobbing, İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, KOHA Otomasyon Sistemi ve Kütüphanecilik, Müzecilik Eğitimi, Somut Olmayan Kültürel Miras, Taşınır Mal Yönetmeliği, “5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”, “6245 Sayılı Harcırah Kanunu”, 4737 Sayılı Kamu İhale Kanunu”, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri konularında eğitim verilecektir.



Değerli basın mensuplarımıza ve tüm halkımıza duyurulur.





ISPARTA VALİLİĞİ

(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)