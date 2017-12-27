ISPARTA İL JANDARMA 2017 YILI FAALİYET RAPORUNU AÇIKLADI

Isparta Valiliği, İl Jandarma Komutanlığının 2017 yılının faaliyet raporunu duyurdu.ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞIİsparta İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 2017 yılı içerisinde (49) terör, (126) kaçakçılık, (1.354) asayiş, (443) kabahat, (948) takibi gereken ve (763) trafik (18 Ölümlü, 478 yaralamalı ve 267 maddi hasarlı, Ölü Sayısı:21, Yaralı Sayısı:1.005) olmak üzere toplam (3.683) olay meydana gelmiştir. Bu olaylara karışan (2.644) şüpheli yakalanmış, yakalanan şüpheliden (146)’sı adli makamların talimatları doğrultusunda gözaltına alınmış, (62) şüpheli ise sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konulmuştur.Jandarma sorumluluk bölgesinde toplam (18.253) devriye faaliyeti [(8.539) önleyici kolluk, (5.643) yol emniyet ve kontrol, (1.047) adli kolluk, (1.199) koruma ve refakat ile (1.825) sevk ve nakil] icra edilmiştir.Meydana gelen olaylar ve icra edilen faaliyetlerde; (9.666) kök kenevir bitkisi, (19.041) gr. esrar, (29.2) gr eroin, (2) gr bonzai, (58) adet hap, (7) adet uyuşturucu aparatı, (2) adet hassas terazi, (157) adet Ateşli Silah [(35) adet tabanca, (14) adet tabanca mühimmatı, (99) adet av tüfeği, (10) adet av tüfeği mühimmatı, (23) adet kuru sıkı tabanca], (14) adet kesici ve delici alet, (103) adet tarihi eser [(1) adet heykel, (42) adet eski eser, (60) adet sikke], tarihi eser kaçakçılığında kullanılan (66) adet muhtelif [(6) adet dedektör, (1) adet hilti, (3) adet jeneratör, (3) adet kepçe ve (53) adet muhtelif kazı malzemesi] kazı malzemesi ele geçirilmiştir.Ayrıca meydana gelen terör olayları başta olmak üzere hırsızlık vb. olayların önlenmesi maksadıyla üç ayrı noktada (Merkez ilçe Isparta-Eğirdir karayolu Kuleönü yol kavşağı ve Binbirevler mahallesi Petrol Ofisi önünde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile müşterek, Isparta-Afyonkarahisar karayolu Havalimanı kavşağında ise İl J.K.lığı ekiplerince) 24 saat esasına göre yol kontrol ve arama faaliyeti icra edilmekte olup, 2017 yılı içerisinde yapılan kontrollerde (772.315) şahıs ve (63.117) aracın sorgulaması yapılmış, yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranan (2.908) kişi ve (28) araç yakalanmıştır.İsparta İl Jandarma Komutanlığı halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.